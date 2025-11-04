ETV Bharat / state

மலேசியா டூ சென்னை: ரூ.2.8 கோடி மதிப்புள்ள தங்க கட்டிகளுடன் பறந்து வந்த குருவிகள்!

தங்க கட்டிகளின் மொத்த எடை 2.5 கிலோ எனவும், அதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.2.80 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என்றும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 4, 2025

சென்னை: விமானம் மூலம் ரூ.2.8 கோடி மதிப்புடைய 2.5 கிலோ தங்கக் கட்டிகளைப் பெண் ஒருவர் உள்ளாடைக்குள் மறைத்து வைத்துக் கடத்தி வந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

வெளிநாடுகளில் இருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வரும் ஒரு கும்பல் அதிகளவிலான தங்கத்தை கடத்தி வருவதாக சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த விமான பயணிகளிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து ஏர் ஏசியா பயணிகள் விமானத்தில் 3 பெண்கள் மற்றும் 2 ஆண் பயணி கும்பலாக வந்தனர். அவர்களை சந்தேகத்தின் பேரில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நிறுத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் அனைவரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், சுற்றுலா விசாவில் மலேசியா சென்று வந்திருப்பதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அவர்களின் உடைமைகளை அதிகாரிகள் பரிசோதனை செய்தனர். அதில் அவர்களிடம் இருந்து தங்கம் உள்ளிட்ட எந்த பொருளும் சிக்கவில்லை. இருப்பினும் அதிகாரிகள் அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தினர். அதில் அனைவரும் முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளனர். இதனால் சந்தேகம் அடைந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் 5 பேரையும் தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று தனித்தனியாக தீவிர சோதனை செய்து, விசாரணை நடத்தினர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்க கட்டிகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்க கட்டிகள்

அப்போது அந்த பெண்களுள் ஒருவர் உள்ளாடைக்குள் ஐந்து தங்க கட்டிகள் மறைத்து கடத்தி வந்ததை கண்டறிந்து, அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். அந்த தங்க கட்டிகளின் மொத்த எடை 2.5 கிலோ, அதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.2.80 கோடி வரை இருக்கும் என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து ஐந்து பேரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் தங்கம் கடத்தி வரப்பட்ட பெண்ணை தவிர மற்றவர்கள் அனைவரும் ஏற்கெனவே பலமுறை குருவியாக தங்க கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்தது. மேலும், இவர்கள் தங்கத்தை கடத்தி வந்தால் எளிதில் மாட்டிக் கொள்ள வாய்ப்பிருப்பதால், புதிதாக ஒரு பெண்ணை தங்க கடத்திலில் ஈடுபடுத்தியது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து அந்த ஐந்து பேர் மீதும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த தங்க கட்டிகள் யாருக்காக கடத்திக் கொண்டுவரப்பட்டது? இவர்களிடம் தங்க கட்டிக் கொடுத்து அனுப்பிய நபர் யார்? இவர்களிடமிருந்து தங்க கட்டியை வாங்க செல்ல வந்திருப்பவர்கள் யார்? என்பது குறித்து சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணைக்கு பின் மூன்று பெண் உள்பட ஐந்து குருவிகளும் ஆலந்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

