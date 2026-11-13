காவல் நிலையத்தின் முன்பே உடலில் தீ வைத்துக் கொண்ட பெண்: கடலூரில் பரபரப்பு

காவல் நிலையத்தின் முன்பே உடலில் தீ வைத்துக் கொண்ட பெண்: கடலூரில் பரபரப்பு
பலத்த தீக்காயமடைந்த கண்மணிக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 13, 2026 at 11:00 PM IST
கடலூர்: கணவனை விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றதால் உணர்ச்சிவசப்பட்ட மனைவி, காவல் நிலையம் முன்பே தனது உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே உள்ள ஒறையூர் ஊராட்சியின் செயலராக இருக்கும் அருள் என்பவருக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த லட்சாதிபதி மனைவி கண்மணிக்கும் கடந்த சில நாட்களாக பிரச்சனை இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று மீண்டும் லட்சாதிபதியும், அவரது மனைவி கண்மணி ஆகிய இருவரும் ஊராட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்று அருளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.
இதையடுத்து, இரு தரப்பினரும் தனித்தனியாக புதுப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். இதன் அடிப்படையில், இன்று லட்சாதிபதியை புதுப்பேட்டை போலீசார் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்தனர்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவரது மனைவி கண்மணி, காவல் நிலையம் முன்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து பெட்ரோல் எடுத்து தனது உடலில் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டார். பின்னர் சூடு தாங்காமல் அலறியபடியே காவல் நிலையத்திற்குள் கண்மணி ஓடினார்.
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இதையடுத்து, போலீசார் நீண்டநேரம் போராடி அவரது உடலில் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை அணைத்தனர். இதில் பலத்த தீக்காயமடைந்த கண்மணி, சிகிச்சைக்காக பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
பின்னர் மேல்சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, கண்மணியின் உறவினர்கள், புதுப்பட்டை காவல் நிலையம் முன்பு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தகவல் அறிந்த மாவட்ட எஸ்.பி. விவேகானந்தா சுக்லா, மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.