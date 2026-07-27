தொடரும் கொடூரம்: சென்னையில் வளர்ப்பு நாய் கடித்து பெண் தூய்மைப் பணியாளர் படுகாயம்

தொடரும் கொடூரம்: சென்னையில் வளர்ப்பு நாய் கடித்து பெண் தூய்மைப் பணியாளர் படுகாயம்
வளர்ப்பு நாய்களை வெளியே அழைத்துச் செல்லும் போது உரிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை உரிமையாளர்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி ஏற்கனவே அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளது.
Published : July 27, 2026 at 7:00 PM IST
சென்னை: பக்கத்து வீட்டு வளர்ப்பு நாய் கடித்ததில் பெண் தூய்மைப் பணியாளர் படுகாயமடைந்த சம்பவம், சென்னையில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை ஆர்.ஏ.புரம் குட்டி கிராமணி தெருவைச் சேர்ந்தவர் உமாராணி. இவர் ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தூய்மைப் பணியாளராக வேலை செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, உமாராணி தனது வீட்டின் வெளியே நிறுத்தி வைத்திருந்த இருசக்கர வாகனத்தை வீட்டிற்குள் நிறுத்துவதற்காக சென்றுள்ளார். அப்போது அவரது வீட்டின் அருகில் வசித்து வரும் குமார் - கோடீஸ்வரி தம்பதியர் வளர்த்து வரும் இரண்டு நாய்கள், திடீரென உமாராணி மீது பாய்ந்தன. இதனால் பயந்து போன உமாராணி, வீட்டிற்குள் ஓட முயன்றார்.
|இதையும் படிங்க: கர்நாடக முதல்வரின் சதி வலையில் சிக்கி விடக்கூடாது - முதல்வர் விஜய்க்கு பி.ஆர் பாண்டியன் அறிவுரை
ஆனால், அதற்குள்ளாக அவரை நாய்கள் உடல் முழுவதும் கடித்து குதறின. இதில் உமாராணியின் கை, கால், தலை உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் வழிந்தது. அவரது அலறல் சத்தத்தை கேட்டு அங்கு வந்த அவரது சகோதரி கற்பகம், நாய்களை விரட்டி உமாரணியை மீட்டு ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார்.
அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து போலீசாரிடம் உமாராணி புகார் அளித்தார். இதன்பேரில், நாய்களின் உரிமையாளர்களான குமார் - கோடீஸ்வரி தம்பதியர் மீது அபிராமபுரம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னையில் வளர்ப்பு நாய்கள் பொதுமக்களை தாக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதுகுறித்து அரசும், நீதிமன்றமும் எத்தனை உத்தரவுகளை போட்டாலும் நாய்களின் உரிமையாளர்கள் பெரும்பாலானோர் அதை பெரிதாக மதிப்பதில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
வளர்ப்பு நாய்களை பொது இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் போது உரிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை உரிமையாளர்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சென்னை மாநகராட்சி ஏற்கெனவே அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.
குறிப்பாக, வளர்ப்பு நாய்களை வெளியே அழைத்துச் செல்லும் போது முகக்கவசம், கழுத்துப்பட்டை, கட்டுப்பாடு பெல்ட் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, மேற்குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளை மாநகராட்சி அதிகாரிகளும், காவல்துறையினரும் தீவிரமாக கண்காணித்து உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், அவற்றை மீறும் நாய் உரிமையாளர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.