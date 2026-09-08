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‘வெளிநாடுகளில் வீட்டு வேலைக்கு அனுப்பும் போலி முகவர்கள்; முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்கணும்’ - பாதிக்கப்பட்ட பெண் பேட்டி

தனக்கு உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருந்தபோதும் குவைத் காவல்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என பாதிக்கப்பட்ட பெண் தனது மோசமான அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட பெண் பிரேமா பேட்டி
பாதிக்கப்பட்ட பெண் பிரேமா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 10:12 AM IST

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தஞ்சாவூர்: குவைத்திற்கு வீட்டு வேலைக்குச் சென்று தான் மிகுந்த சிரமப்பட்டதாகவும், பெண்களை அனுப்பி சித்திரவதை செய்யும் போலி முகவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பாதிக்கப்பட்ட கும்பகோணம் பெண் முதலமைச்சருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் சோழபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரேமா (35). இவர் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக கடந்த 10 மாதங்களுக்கு முன் கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ஒரு முகவர் வாயிலாக குவைத்திற்கு வீட்டு வேலைக்குச் சென்றார். ஆனால், அங்கு தனக்கு சரியாக சம்பளம் தரவில்லை என்றும், தன்னை தனியறையில் அடைத்து வைத்திருப்பதாகவும் சமூக வலைதளத்தில் வீடியோ பதிவிட்டிருந்தார்.

அந்த வீடியோ வைரலானதையடுத்து, தமிழ்நாடு வீட்டு வேலை, தொழிலாளர்கள் அறக்கட்டளை என்ற தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பின் உதவியுடன் பிரேமா மீட்கப்பட்டு, குவைத்திலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பிரேமா பேசுகையில், “கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த முகவர் வாயிலாக கடந்த 10 மாதங்களுக்கு முன்பு வீட்டு வேலைக்காக குவைத்துக்குச் சென்றேன். அங்கு 2, 3 வீடுகளில் வேலை செய்தேன். அவர்கள் என்னை மிகுந்த சிரமப்படுத்தினார்கள். மேலும் குவைத்திலுள்ள முகவரின் அலுவலகத்தில் 2 மாதங்களாக என்னை தனியறையில் வைத்திருந்தனர்.

ரூ. 2 லட்சம் தந்தால் சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடியும் என்று கூறினர். எனக்கு உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருந்தபோதும் குவைத் காவல்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி முகவரிடம் கூறியும், அவர் சரியாக பதிலளிக்கவில்லை. என்னுடன் 4 பேர் வீட்டு வேலைக்கு வந்திருந்தனர். அவர்களில் 2 பேர் ஏற்கனவே திரும்பி வந்துவிட்டனர். மூன்றாவதாக நானும் வந்துவிட்டேன்.

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சம்பளமாக 120 குவைத் தினார் தருவதாக கூறினார்கள். ஆனால் 2 மாதங்களாக சம்பளம் தரவில்லை. அறையில் அடைத்து வைத்து, உணவு கொடுக்காமல் முகவர்கள் சித்திரவதை செய்தனர். இதனை வீடியோவாக எடுத்துப் போட்டேன்.

முகவர்களை நம்பி யாரும் வீட்டு வேலைக்கு போகக்கூடாது. என்னை மாதிரி யாரும் ஏமாறக்கூடாது. இது போன்ற முகவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பெண்கள் யாரும் சிரமப்படக்கூடாது. முதலமைச்சர் விஜய் இதுகுறித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

TAGGED:

FOREIGN HOUSE WORKS
CHEATING AGENTS
குவைத் வீட்டு வேலை
வீட்டு வேலை முகவர்கள்
WOMAN RESCUE FROM KUWAIT

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