ETV Bharat / state

திருமண ஆசை காட்டி ரூ. 15.37 லட்சம் மோசடி: துணை ராணுவப்படை பெண் வீரர் சிக்கியது எப்படி?

திருமணம் செய்து கொள்வார் என்கிற நம்பிக்கையில் செமிலாவும், அவரது குடும்பத்தாரும் கேட்கும் பணத்தை ராஜமாணிக்கம் தொடர்ந்து கொடுத்து வந்திருக்கின்றார்.

திருவாரூர் காவல்நிலையம்
திருவாரூர் காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 11:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவாரூர்: திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி ரூ. 15.37 லட்சம் மோசடி செய்த துணை ராணுவப்படை பெண் வீரர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருவாரூர் அருகே தென்னவராயநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜமாணிக்கம் (வயது 36). இவர் வெளிநாட்டில் கட்டுமான கம்பெனியில் பணியாற்றி வந்தநிலையில் தற்பொழுது சொந்த ஊர் திரும்பியுள்ளார். இவருக்கும், இவரது தூரத்து உறவினரான, அகரத்திருநல்லூர் காமராஜர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவருடைய மகள் செமிலா (வயது 29) என்பவருக்கும் இடையே நீண்ட காலமாக பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட செமிலா, அவரது தாய் மற்றும் சகோதரர்
கைது செய்யப்பட்ட செமிலா, அவரது தாய் மற்றும் சகோதரர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், செமிலா மத்திய ரிசர்வ் காவல் துறையில் பெண் காவலராக கோயமுத்தூரில் உள்ள பட்டாலியனில் பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில், ராஜமாணிக்கம் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வந்தபோது, செமிலா மற்றும் அவருடைய சகோதரர் கோகுல்ராஜ் மற்றும் தாய் சசிகலா உள்ளிட்டோர் அவரிடம் தவணை முறையில் ரூ. 15.37 லட்சம் பணத்தை வரை கடனமாக பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

திருமணம் செய்து கொள்வார் என்கிற நம்பிக்கையில் செமிலாவும், அவரது குடும்பத்தாரும் கேட்கும் பணத்தை ராஜமாணிக்கம் தொடர்ந்து கொடுத்து வந்திருக்கின்றார். இந்த சூழலில், செமிலாவுக்கும், அவருடன் மத்திய ரிசர்வ் காவல்துறையில் பணியாற்றும் மற்றொரு காவலருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மேலும், அவர்கள் இருவரும் கடந்த மூன்று மாதத்திற்கு முன்னர் திருமணமும் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

இதனால் விரக்தியடைந்த ராஜமாணிக்கம், திருவாரூர் தாலுகா காவல் நிலையத்தில் செமிலா மீதும் அவரது குடும்பத்தார் மீதும் புகார் அளித்தார். "திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி செமிலாவும், அவரது அம்மா மற்றும் சகோதரர் 15 லட்சத்து 37 ஆயிரம் ரூபாய் ஏமாற்றிவிட்டனர். ஆகையால், அவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றே அவர் புகார் அளித்தார்.

இதையும் படிங்க: திருட்டு பணத்தை பிரிப்பதில் தகராறு - 21 வயது இளைஞரை கொன்று காலில் கல்லை கட்டி நண்பர்களே ஏரியில் வீசிய கொடூரம்!

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவாரூர் தாலுகா காவல் ஆய்வாளர் ஜெயந்தி தலைமையில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். இதில், ராஜமாணிக்கம் ஏமாற்றப்பட்டது உண்மை என்பது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து செமிலா, அவரது தாய் சசிகலா மற்றும் அவருடைய சகோதரர் கோகுல்ராஜ் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் மீதும் 420 உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து மூவரையும் கைது செய்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மூன்று பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்திய காவல்துறையினர், தாய் சசிகலாவை திருவாரூர் சிறையிலும், சகோதரர் கோகுல் ராஜை நாகப்பட்டினம் சிறையிலும் அடைத்தனர். அதேசமயம், செமிலாவுக்கு நீதிமன்ற ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது.

TAGGED:

திருமண ஆசை வார்த்தை கூறி மோசடி
ராணுவப்படை பெண் வீரர் கைது
PARAMILITARY WOMAN POLICE
COMMITTING FRAUD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.