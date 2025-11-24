ETV Bharat / state

இரண்டு குழந்தைகளை தவிக்கவிட்டு பெண் காவலர் எடுத்த விபரீத முடிவு; போலீஸ் தீவிர விசாரணை

கார்த்திகா ராணியின் கணவர் சமையல் வேலை பார்த்து வந்த நிலையில் தம்பதி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. அதனால் ஏற்பட்ட மனஉளைச்சலின் காரணமாக அவர் தற்கொலை செய்துக் கொண்டிருக்கலாம் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 24, 2025 at 7:44 PM IST

சென்னை: சென்னை, டி.பி.சத்திரம் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பில் 2 குழந்தைகளை தவிக்கவிட்டு, பெண் காவலர் விபரீத முடிவு எடுத்தார். இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை டி.பி.சத்திரம் பகுதியில் உள்ள காவலர் குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவர் பெண் காவலர் கார்த்திகா ராணி (28). இவர் கடந்த 2020 ஆண்டு தமிழக காவல்துறையில் பணிக்கு சேர்ந்தார். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு டி.பி.சத்திரம் காவல் நிலையத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரிவில் பணிபுரிந்து வந்த கார்த்திகா ராணி கடைசியாக அண்ணா நகர் போக்குவரத்து பிரிவில் பணியாற்றி வந்தார்.

இவருக்கு திருமணமாகி மணிகண்டன் என்ற கணவர், 8 வயதில் மகன் மற்றும் 6 வயதில் மகள் உள்ளனர். இவரது கணவர் சமையல் வேலை பார்த்து வந்த நிலையில் தம்பதி இடையே அடிக்கடி குடும்ப பிரச்சனை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இதில் மனமுடைந்த கார்த்திகா ராணி கடந்த இரு ஆண்டுகளாக கணவரை விட்டுப் பிரிந்து, தனது இரு குழந்தைகளுடன் குடியிருப்பில் தனியாக வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் நேற்று பணிக்கு சென்று மீண்டும் வீடு திரும்பிய காவலர் கார்த்திகா ராணி வீட்டில் விபரீத முடிவை தேடிக்கொண்டார்.

அவருடைய அண்ணனின் நண்பரான காவலர் அபினேஷ் என்பவர் நேற்றிரவு கார்த்திகாவின் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது அவர் சடலமாக கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து உடனே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். தகவலின் பேரில் டிபிசத்திரம் போலீசார் விரைந்து சென்று பெண் காவலர் கார்த்திகா ராணியின் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும் இதுதொடர்பாக போலீசார் 174 என்கிற பிரிவின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக காவலர் கார்த்திகா ராணி குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டாரா? அல்லது பணி சுமையா? என்று பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 'தமிழ் சினிமாவில் புதிய முயற்சி' - ஒருவர் மட்டுமே தோன்றும் 'ஒன் மேன்' படம்; இயக்குநர் எக்ஸ்குளூசிவ் தகவல்கள்!

போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் குடும்ப தகராறு காரணமாக மனஉளைச்சலில் இருந்த காவலர் கார்த்திகா ராணி விபரீத முடிவு எடுத்தது தெரிய வந்துள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் காவலர் கார்த்திகா ராணி வசித்து வந்த வீட்டில் கடிதம் ஏதாவது எழுதி வைத்துள்ளாரா? அல்லது அவரது செல்ஃபோனில் ஏதாவது பதிவு செய்துள்ளாரா? என, பல கோணங்களில் டிபி சத்திரம் போலீசார் செல்ஃபோனை பறிமுதல் செய்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

