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ஊத்துக்கோட்டை: முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றி பெண் கொலை - போலீசார் விசாரணை

சடலமாக மீட்கப்பட்ட பெண்ணின் அடையாள காணும் நடவடிக்கையில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 1:52 PM IST

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திருவள்ளூர்: ஊத்துக்கோட்டை அருகில் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றி சிதைக்கப்பட்ட நிலையில் பெண் ஒருவரின் சடலம் கண்டறியப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த தொட்டா ரெட்டிகுப்பம் பகுதியில், ஏரிக்கரை அருகே 40 முதல் 45 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவரின் சடலம் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றி சிதைக்கப்பட்ட நிலையில் கிடந்துள்ளது. அப்பகுதியில் இன்று காலை காலைக்கடன் கழிக்க சென்ற கிராம இளைஞர் ஒருவர் சடலத்தை பார்த்து, அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் அப்பகுதி மக்களுக்கு தெரிவித்த நிலையில், அவர்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஊத்துக்கோட்டை போலீசார், பெண்ணின் சடலைத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுதொடர்பாக டி.எஸ்.பி வினோத் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர் தேவராஜ் தலைமையிலான போலீசார், விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.

அப்பகுதியில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், உயிரிழந்த பெண் யார், அவரை கொலை செய்தது யார், கொலைக்கான காரணம் என்ன, கொலை செய்யப்பட்டது எப்படி என்பவை குறித்து தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், நேற்று இரவு சுமார் 7.41 மணியளவில் சம்பவம் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் பகுதியிலிருந்து வேறொரு தொலைபேசி எண்ணுக்கு அழைப்பு சென்றிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக உள்ள வெள்ளாகுளம் என்ற பகுதியில், நேற்று இரவு மர்ம நபர்கள் பெண்ணை கொலை செய்துவிட்டு உடலை அங்கு வீசிச் சென்றார்களா? அல்லது சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்திலேயே கொலை செய்யப்பட்டாரா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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சம்பவம் நடைபெற்ற இடம் இரவு நேரங்களில், மது அருந்துவது உள்ளிட்ட சமூக விரோத செயல்கள் நடைபெறும் இடமாக இருந்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஊத்துக்கோட்டை உட்கோட்டத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வந்த நபரை நடுரோட்டில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது பெண் ஒருவர் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றி கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

WOMAN MURDERED IN TIRUVALLUR
UTHUKOTTAI POLICE
முகம் சிதைந்த பெண் சடலம்
திருவள்ளூர் பெண் கொலை சம்பவம்
WOMEN BODY FOUND IN TIRUVALLUR

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