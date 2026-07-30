காதலனால் கர்ப்பமானேன் - பிறந்த குழந்தையை கொன்று சாக்குப்பையில் கட்டி வீசிச்சென்ற பெண் பரபரப்பு வாக்குமூலம்
இச்சம்பவம் தொடர்பாக 3 பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் என 4 பேரிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : July 30, 2026 at 11:35 AM IST
சென்னை: காதலனால் கைவிடப்பட்டதால், பிறந்து சில மணிநேரமே ஆன ஆண்குழந்தையை தாயே மூச்சு திணறடித்து கொலை செய்த சம்பவம் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் நடந்தேறியுள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பான போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள தியாகப்பா தெருவில் வைக்கப்பட்டுள்ள குப்பைத்தொட்டி ஒன்றில் நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 28) பிறந்து சில மணி நேரங்களே ஆன ஆண்குழந்தையின் சடலம் ஒன்று சாக்குப்பையில் கட்டப்பட்ட நிலையில் கண்டறியப்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் கீழ்ப்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உடனடியாக அங்கு சென்ற போலீசார் குழந்தையின் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அந்த தெருவில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, ஒரு இளம்பெண் சாக்குப்பையை குப்பைத்தொட்டியில் வீசிச் சென்றது பதிவாகி இருந்தது. அந்த பெண் குறித்து விசாரிக்கையில் அவர் அந்த பகுதியிலுள்ள ஒரு வீட்டில் வேலை செய்துவரும் பணிப்பெண் என்பது தெரியவந்தது.
அந்த பெண்ணை பிடித்து விசாரணை செய்ததில் அந்த பெண்ணுக்கு வயது 22 என்பதும், அவர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது. அந்த பெண் தனது சொந்த ஊரைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரை கடந்த 6 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாகவும், அவர் மூலம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் கர்ப்பமானதாகவும் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளார்.
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தனது கர்ப்பம் குறித்து குடும்பத்தினரிடம் தெரிவிக்காமல் மருத்துவப் பரிசோதனைகளையும் மேற்கொள்ளாமல் இருந்ததாகவும், இந்நிலையில் கடந்த 27ஆம் தேதி இரவு தனக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டதாகவும், தான் வேலை செய்துவந்த வீட்டின் கழிவறையில் ஆண் குழந்தை பிறந்ததாகவும் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் குழந்தை அழும் சத்தம் கேட்டால் வீட்டில் இருப்பவர்களும் அருகிலுள்ளவர்களும் அறிந்துவிடுவார்கள் என்ற பயத்தில் குழந்தையை மூச்சு திணறடித்து கொலை செய்ததாகவும், பின்னர் குழந்தையின் உடலை பிளாஸ்டிக் அரிசி சாக்கில் கட்டி, 28ஆம் தேதி அதிகாலை ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத நேரத்தில் குப்பைத் தொட்டியில் வீசியதாகவும் விசாரணையில் ஒப்புக்கொண்டார்.
இதனையடுத்து, போலீசார் அந்த பெண்ணை கைது செய்தனர். மேலும், இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 3 பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் என 4 பேரை விசாரணை வளையத்துக்குள் உட்படுத்தி அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.