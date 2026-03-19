ஆசிட் ஊற்றி விடுவேன் - மிரட்டிய கணவர் மீது இளம்பெண் போலீசில் புகார்
காவல் நிலையத்தில் உள்ள வழக்கை வாபஸ் பெறவேண்டும் என கொலை மிரட்டல் விடுத்த கணவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி இளம்பெண் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : March 19, 2026 at 2:00 PM IST
சென்னை: பல்லாவரம் சம்பவம் போல ஆசிட் ஊற்றி விடுவேன் என மிரட்டிய கணவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் இளம்பெண் புகார் அளித்துள்ளார்.
சென்னை பெரம்பூர் லட்சுமி ராம் காம்ப்ளக்ஸ் பகுதியை சேர்ந்தவர் நாராயணன். இவருடைய மகள் புவனேஸ்வரி(25). இவர் பட்டாபிராம் பகுதியில் பிபிஓ அலுவலகம் நடத்தி வருகிறார். இவர் எழும்பூரில் உள்ள சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார்.
அதில், 'நான் மகேஷ்கண்ணா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டேன். அவர் தனக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆனதை மறைத்து என்னை திருமணம் செய்து கொண்டார். மகேஷ்கண்ணாவிற்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆன சம்பவம் எனக்கு தெரியவந்ததும் நான் அவரைவிட்டு பிரிந்து சென்றேன். ஆனால் அவர் என்னை தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வந்ததுள்ளார். மேலும், என்னுடைய அலுவலகத்தில் வைத்து என்னை தாக்கி என் செல்ஃபோன், ஆவணங்கள் மற்றும் வங்கிக்கணக்கில் இருந்து ரூ.10 லட்சம் பணத்தையும் எடுத்து சென்றுவிட்டார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து பட்டாபிராம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் தொடர்பு கொண்டு பல்லாவரத்தில் நடந்தது போல உன் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றி விடுவேன். பட்டாபிராம் காவல் நிலையத்தில் உள்ள வழக்கை வாபஸ் பெற வேண்டும் என கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்' என்று அந்த புகார் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த புகாரை பெற்று கொண்ட போலீசார் இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் பட்டாபிராம் பகுதியில் உள்ள புவனேஸ்வரியின் அலுவலகத்தில் வைத்து மகேஷ்கண்ணா புவனேஸ்வரியை கொடூரமாக தாக்கும் வீடியோ தற்போது சமூக வலை தளங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.
மேலும், இவர்கள் பெரம்பூர் பகுதியில் இருந்தபோதும் கணவன்-மனைவி இடையே தகராறு ஏற்பட்டு செம்பியம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தபோது போலீசார், கணவன் மனைவி பிரச்சனையை நீங்களே பேசி தீர்த்துகொள்ளுங்கள் அல்லது நீதிமன்றத்திற்கு செல்லுங்கள் என்று சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.
கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தன் கணவர் முகமது அலியிடம் இருந்து பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த ஷானா பாத்திமா, அவரிடமிருந்து விவகாரத்து கேட்டதால் ஆத்திரமடைந்த முகமது அலி, தமது மனைவியின் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றிய கொடூர சம்பவம் சென்னை பல்லாரத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது.