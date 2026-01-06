ETV Bharat / state

கணவரின் குடிப்பழக்கத்தால் அதிருப்தி: குழந்தைகளுடன் விபரீத முடிவு எடுத்த மனைவி

கணவரின் மதுப்பழகம் காரணமாக ஏற்பட்ட தகராறில் இரண்டு குழந்தைகளுடன் தாய் விபரீத முடிவு எடுத்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவம் நடந்த இடம்
சம்பவம் நடந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 6, 2026 at 5:47 PM IST

தேனி: குடும்பத் தகராறில் இரண்டு குழந்தைகளுடன் தாய் கிணற்றில் குதித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட தண்டியன்குளம் மலை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயப்பெருமாள். கூலித் தொழிலாளியான இவர், மது பழக்கம் அருந்து வழக்கம் உள்ளவர். இவர் அடிக்கடி மது அருந்திவிட்டு மனைவியிடம் சண்டையிட்டதாக தெரிகிறது. நேற்று இரவும், இதே போல் மது அருந்தி விட்டு மனைவியிடம் சண்டை போட்டுள்ளார்.

இதனால் மனமுடைந்த ஜெயப்பெருமாளின் மனைவி தனலட்சுமி தனது இரண்டு குழந்தைகளான தேவா (7), நீதி (2) இருவரையும் கைகளில் தூக்கிக்கொண்டு அருகே உள்ள விவசாய கிணற்றில் குதித்தார். இதனைப் பார்த்த அக்கம் பக்கதினர் உடனடியாக காவல்துறையினர் தகவல் தெரிவித்தனர். இத்தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வருசநாடு தீயணைப்புத் துறையினர், மூன்று பேரின் உடல்களையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கணவரின் மதுப்பழக்கம் காரணமாக இரண்டு குழந்தைகளோடு தாய் கிணற்றில் குதித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

