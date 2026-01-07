ETV Bharat / state

மனஉளைச்சலில் குழந்தைகளுடன் விபரீத முடிவு எடுத்த பெண்: கணவனை கைது செய்தது காவல்துறை

உயிரிழந்த பெண்ணின் தாய் அளித்த புகாரின்பேரில் வருசநாடு போலீசார் கணவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சம்பவம் நடந்த இடம்
சம்பவம் நடந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 7, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: குடும்ப தகராறில் இரண்டு குழந்தைகளுடன் கிணற்றில் குதித்த பெண்ணின் தாய் அளித்த புகாரின்பேரில் கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட தண்டியன்குளம் மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயப் பெருமாள். கூலித் தொழிலாளியான இவர், மது அருந்தும் பழக்கத்தை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். மேலும், இவர் அடிக்கடி மது அருந்திவிட்டு மனைவியிடம் சண்டையிட்டதாக அக்கம் பக்கத்தினர் தெரிவிக்கின்றார்கள்.

இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் (ஜன 5) இரவு வழக்கம் போல் மது குடித்து விட்டு வந்த ஜெயப்பெருமாள் தனது மனைவியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனால் விரத்தியடைந்து மனமுடைந்த ஜெயப்பெருமாளின் மனைவி தனலட்சுமி மறுநாள் காலையில் (ஜன 6) தனது இரண்டு குழந்தைகளான தேவா (7), நீதி (2) ஆகியோருடன் அருகில் இருந்த விவசாய கிணற்றில் குதித்தார்.

கைதான ஜெயப் பெருமாள்
கைதான ஜெயப் பெருமாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கணவரின் குடிப்பழக்கத்தால் அதிருப்தி: குழந்தைகளுடன் விபரீத முடிவு எடுத்த மனைவி

இதனைப் பார்த்த அக்கம் பக்கதினர் உடனடியாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இந்த தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வருசநாடு தீயணைப்புத் துறையினர், தனலட்சுமி மற்றும் சிறுவர்கள் இருவரின் உடல்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த நிலையில் உயிரிழந்த தனலட்சுமியின் தாய் சுதந்திர தேவி தனது மகளிடம் மது போதையில் அடிக்கடி தகராறு ஈடுபட்டு இந்த விபரீத முடிவுக்கு தூண்டிய தனலட்சுமியின் கணவர் ஜெயப்பெருமாள் மீது புகார் அளித்தார். இதனையடுத்து அவர் அளித்த புகாரின்பேரில் வருசநாடு போலீசார் தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து ஜெயப்பெருமாளை கைது செய்தனர்.

TAGGED:

தேனி
DANGEROUS ATTEMPT IN THENI
WOMEN AND TWO CHILD DEATH IN THENI
தேனி குடும்ப தகராறு
WOMEN DEATH IN THENI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.