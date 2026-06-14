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ஜெயங்கொண்டம்: பெண்ணின் உயிரை பறித்த தைல மர மிலாறுகளை அரைக்கும் இயந்திரம்

பெண் தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து ஆண்டிமடம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

ஆண்டிமடம் காவல் நிலையம்
ஆண்டிமடம் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 7:57 AM IST

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அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் அருகே தைல மர மிலாறுகளை அரைத்து தூளாக்கும் இயந்திரத்தில் சிக்கி பெண் கூலித் தொழிலாளி பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே ஆண்டிமடம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட மருக்கலாங்குறிச்சி கிராமத்தில் தைல மர தோப்பு உள்ளது. இங்கு தைல மரத்தின் மிலாறுகளை (மர குச்சுகளை) தூளாக்கும் பணியில் தினகூலித் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

அந்த வகையில், சனிக்கிழமை (ஜூன் 13) வழக்கம்போல் தொழிலாளர்கள் பணியை தொடங்கி வேலை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. வெட்டப்பட்ட தைல மரத்தின் மிலாறுகளை பெரியளவிலான அரைக்கும் இயந்திரத்தின் மூலம் தூளாக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

இங்கு பணிபுரியும் புதுச்சேரியை காட்டேரிக்குப்பத்தை சேர்ந்த குமார் என்பவரின் மனைவி விஜயா (60), தைல மர மிலாறுகளை அரைத்து தூளாக்கும் இயந்திரத்தில் போடும் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக இயந்திரத்தின் உடைந்த உதிரி பாகம் ஒன்று விஜயாவின் தலையில் பலமாக தாக்கியுள்ளது. இதில் விஜயாவின் தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே பரிந்தாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.

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இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக ஆண்டிமடம் போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், உயிரிழந்த விஜயாவின் உடலை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக ஜெயங்கொண்டம் அரசு தலைமை பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், இயந்திரத்தினால் ஏற்பட்ட விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், விபத்திற்கு காரணமாக இருந்த வாகனத்தை கைப்பற்றினர். தொடர்ந்து, விபத்து எப்படி நடைபெற்றது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தைல மரத்தின் மிலாறுகளை தூளாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் கூலித் தொழிலாளி, இயந்திரம் தலையில் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

SHREDDING MACHINE INCIDENT
DAILY WAGE WORKER DIED
இயந்திரத்தில் சிக்கி பெண் பலி
ஆண்டிமடம் போலீசார்
ARIYALUR WOMEN DIED INCIDENT

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