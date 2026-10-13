ரயில் நிலையத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்; பாழடைந்த அறையின் துவாரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து பெண் உயிரிழப்பு
விஜயாவின் விலா எலும்புகள் முறிந்து ஏற்பட்ட காயம் இதயத்தை பாதித்ததால் அவர் உயிரிழந்தது பிரேதப் பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே போலீசார் தெரிவித்தனர்.
Published : October 13, 2026 at 7:52 PM IST
சென்னை: மயிலாப்பூர் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தில் கழிவறை அருகே 45 அடி பள்ளத்தில் விழுந்து பெண்ணின் உடல் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு அழுகிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பெங்களூரை சேர்ந்த விஜயா (52) என்பவர் சென்னை வேளச்சேரியில் வசித்து வந்தார். இவரது மகளுக்கு இதய பிரச்சனை உள்ளது. இதற்கான சிகிச்சைக்காக அவர் மகளுடன் சென்னையில் தங்கியிருந்தார்.
இந்த நிலையில் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு விஜயா தனது மகளுடன் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றுவிட்டு, இரவு தனது மகள் மற்றும் பேத்தியுடன் வேளச்சேரிக்கு திரும்புவதற்காகப் பறக்கும் ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளார்.
அப்போது இயற்கை உபாதையைக் கழிப்பதற்காக விஜயா தனது மகள் மற்றும் பேத்தியுடன் மயிலாப்பூர் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கியுள்ளார். பின்னர் மகளையும், பேத்தியையும் நடைமேடையில் உள்ள இருக்கையில் அமர வைத்துவிட்டு அங்கிருந்த கழிவறைக்குத் தனியாகச் சென்றுள்ளார்.
ஆனால் நீண்ட நேரமாகியும் விஜயா திரும்பி வரவில்லை. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது மகள் ரயில் நிலையம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தேடியுள்ளார். விஜயாவை கண்டுபிடிக்க முடியாததால் அன்றிரவே மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இதையடுத்து போலீஸாரும் ரயில் நிலையத்தில் தேடியுள்ளனர். ஆனால், விஜயா எங்கு சென்றார் என்பது தெரியாத நிலையில், உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர் அவரது மகளும், பேத்தியும் வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளனர்.
இதற்கிடையே மயிலாப்பூர் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் இருந்து இன்று துர்நாற்றம் வீசுவதாக அப்பகுதி மக்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீசார் அப்பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது அங்கு பெண்ணின் சடலம் ஒன்று அழுகிய நிலையில் கிடந்தது தெரியவந்தது.
இது குறித்து போலீசார் விசாரணையில், நான்கு நாள்களுக்கு முன்பு மயிலாப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் காணாமல் போன விஜயாவின் உடலாக இருக்குமோ? என்ற சந்தேகம் எழுந்தது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த விஜயாவின் மகள், சடலத்தின் உடை மற்றும் நகைகளை வைத்து உயிரிழந்தது தனது தாய் விஜயாதான் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்.
இது குறித்து தகவலறிந்த திருவான்மியூர் ரயில்வே போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, கழிவறைப் பகுதியில் உள்ள ஓர் அறையின் தரையில் துவாரம் இருந்ததும், அந்த அறையில் மின்சாரம் இல்லாததால் இருள் சூழ்ந்திருந்ததும் தெரியவந்தது. அந்த அறைக்குள் சென்ற போது, தரையில் இருந்த துவாரம் வழியாக விஜயா தவறி விழுந்திருக்கலாம் என்றும், சுமார் 45 அடி ஆழத்தில் விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்திருக்கலாம் என்றும் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும் உயரத்திலிருந்து விழுந்ததில், விஜயாவின் விலா எலும்புகள் முறிந்து ஏற்பட்ட காயங்கள் இதயத்தைப் பாதித்ததால் அவர் உயிரிழந்தது பிரேதப் பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே போலீஸார் தெரிவித்தனர். மயிலாப்பூர் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தில் பெண் ஒருவர் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.