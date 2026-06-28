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வீட்டிலேயே யூடியூப் பார்த்து பிரசவம்; பெண் உயிரிழப்பு - திருப்பூரில் சோகம்

முந்தைய பிரசவத்திற்கு பிறகு கடுமையான முதுகு வலி உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டதால், இந்த முறை அலோபதி மருத்துவத்தை சசிகலா தவிர்த்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 7:12 PM IST

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திருப்பூர்: யூடியூப் பார்த்து வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்த பெண் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம், ஊத்துக்குளி அருகே உள்ள புஞ்சை தளவாய்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குழந்தைசாமி. இவரது மனைவி சசிகலா (32). இவர்களுக்கு கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு திருமணமான நிலையில், தற்போது ஆறு வயதில் மகள் ஒருவர் உள்ளார். இந்த முதல் குழந்தை அலோபதி அறுவை சிகிச்சை மூலமாகப் பிறந்த நிலையில், மீண்டும் சசிகலா இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பமடைந்துள்ளார்.

ஆனால், இந்த முறை கர்ப்பமடைந்த பிறகு அவர் ஒருமுறை கூட மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனைக்காக செல்லவில்லை என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, முந்தைய பிரசவத்திற்கு பின்னர் அவர் கடுமையான முதுகு வலி உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாகியுள்ளார்.

இதையடுத்தே அவர் அலோபதி மருத்துவம் மூலம் இரண்டாவது குழந்தைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடாது என்கிற மனநிலைக்கு வந்துள்ளார். அதேநேரத்தில், சசிகலாவின் உறவினர்கள் அவரை பலமுறை மருத்துவமனைக்கு அழைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், அங்கு செல்ல அவர் மறுத்துள்ளார்.

மறைந்த சசிகலா இல்லம்
மறைந்த சசிகலா இல்லம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், சசிகலாவுக்கு கடந்த 23 ஆம் தேதி அன்று இரவு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நேரத்திலும் அவர் மருத்துவமனைக்கு செல்ல மறுத்துள்ளார். மேலும், ஏற்கனவே யுடியூபைப் பார்த்து வீட்டிலேயே இயற்கையான முறையில் பிரசவம் பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் அவர் செய்துள்ளார்.

இதன் அடிப்படையில் பிரசவம் பார்க்கப்பட்டதில் கடந்த 24 ஆம் தேதி அதிகாலை 5.42 மணி அளவில் சசிகலாவுக்கு இரண்டாவது பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. பிறந்த சில நிமிடங்களிலேயே அவருக்குத் தீவிர ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு உள்ளது. இதனால், அவர் மயக்க நிலைக்கு சென்றுள்ளார்.

இதைக் கண்டு அதிர்ந்துபோன சசிகலா குடும்பத்தினர், உடனடியாக அவரை பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதலுதவிக்காகச் சேர்த்தனர். பின்னர், அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காகக் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ராயல் கேர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்றனர்.

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அங்கு சசிகலாவுக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டு வந்தது. இதற்கிடையில், யூடியூப் பார்த்து வீட்டில் பிரசவம் பார்த்ததால் பெண்ணுக்கு ஆபத்தான நிலை ஏற்பட்டதாகக் கூறி குன்னத்தூர் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் நித்தியா, ஊத்துக்குளி காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

இதன் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸார், குழந்தைசாமியிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், தீவிர சிகிச்சையில் இருந்த சசிகலா, சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (ஜூன் 28) காலை 10 மணியளவில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். ஆகையால், இந்த வழக்கை மரண வழக்காக மாற்றிய போலீஸார் இயற்கை பிரசவத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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யூடியூப் பார்த்து பிரசவம்
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