மழைநீர் தேங்கியிருந்த பள்ளத்தில் விழுந்து பெண் இறப்பிற்கு மின் கசிவு தான் காரணம் - உடற்கூராய்வு அறிக்கையில் தகவல்
இச்சம்பவம் தொடர்பாக அங்கு பணி மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : August 28, 2026 at 10:16 AM IST
சென்னை: அண்ணாநகர் பகுதியில் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்த பள்ளத்தில் விழுந்த 59 வயது பெண் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தது பிரேதப் பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அண்ணாநகர் மேற்கு விரிவாக்கம் பாடி புதுநகர் 10-ஆவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் கலாவதி (59). இவர் தனியார் ஸ்வீட்ஸ் கடையில் ஹவுஸ் கீப்பிங் பணியாளராக வேலை செய்து வந்தார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி இரவு சுமார் 9 மணியளவில் கலாவதி அருகிலுள்ள தேவாலயத்துக்குச் சென்று வருவதாக மகளிடம் கூறிவிட்டு வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டார். அந்த சமயத்தில் பெய்த மழையால் சாலையில் மழைநீர் தேங்கியிருந்தது.
இரவு சுமார் 10.20 மணியளவில் அண்ணாநகர் டவர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே இரண்டாவது அவென்யூ பகுதியில் அவர் நடந்து சென்றபோது, சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்த ஒரு அடி ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக தவறி விழுந்தார்.
பள்ளத்தில் விழுந்த கலாவதி துடிதுடித்த நிலையில் சிறிது நேரத்தில் அசைவின்றி கிடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த தண்ணீரில் மின் கசிவு இருக்கலாம் என சந்தேகித்த பொதுமக்கள், அவரை மீட்க முயற்சிக்காமல் போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த அண்ணாநகர் போலீஸார் மின்சாரத்தை துண்டித்த பின்னர் பொதுமக்கள் உதவியுடன் கலாவதியை பள்ளத்திலிருந்து மீட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுதொடர்பாக முதலில் BNSS சட்டத்தின் 194 பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கிய போலீசார், பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகே அவர் இறப்புக்கான காரணம் தெரியவரும் என்று தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில் கலாவதியின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தது உறுதியானது. இதையடுத்து போலீஸார் இந்த வழக்கின் பிரிவை மாற்றி விசாரணையை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிறகு பள்ளம் மூடப்படாமல் இருந்தது ஏன்? அங்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்ததா? அப்பகுதியில் மின்கசிவு ஏற்பட்டதற்கான காரணம் என்ன? என்பன குறித்து சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தைச் சேர்ந்த உதவி பொறியாளர் என இரு தரப்பிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக அங்கு பணி மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. முழுமையான விசாரணைக்கு பிறகு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.