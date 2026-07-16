ஆசை வார்த்தைக் கூறி பெண்ணிடம் ரூ.10.57 லட்சம் மோசடி - அசாமை சேர்ந்த இளைஞர் கைது
கடந்த ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி முதல் பல்வேறு யுபிஐ (UPI) கணக்குகளுக்கு 34 தவணைகளாக ரூ. 10.57 லட்சம் பணத்தை அந்த பெண் அனுப்பியுள்ளார்.
Published : July 16, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 6:07 PM IST
திருநெல்வேலி: கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என கூறி பெண்ணிடம் ரூ. 10.57 லட்சம் மோசடி செய்த அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பணகுடியைச் சேர்ந்த 27 வயதான பெண் ஒருவர், கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறி தம்மிடம் ஒருவர் ரூ.10 லட்சத்து 57 ஆயிரத்து 500 மோசடி செய்துவிட்டதாக சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
அந்த பெண் 'ஃபேமிலி ஆஃப் காட்ஸ்' (Family of Gods) என்ற வாட்ஸ்-அப் குழுவில் வந்த இணைப்பின் மூலம் 'கிரிப்டோ பைனரி ஆப்ஷன்ஸ்' (Crypto Binary Options) என்ற மற்றொரு குழுவில் இணைந்துள்ளார். அதில், கரிஷ்மா என்பவர் மூலம் வெளிநாட்டு வாட்ஸ்-அப் எண்களில் அப்பெண்ணை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்கள் சிலர், குறைந்த முதலீட்டில் 45 நிமிடங்களில் பல மடங்கு லாபம் கிடைக்கும் என நம்ப வைத்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, கடந்த ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி முதல் பல்வேறு யுபிஐ (UPI) கணக்குகளுக்கு 34 தவணைகளாக ரூ. 10.57 லட்சம் பணத்தை அந்த பெண் அனுப்பியுள்ளார். அதிக லாபத்துடன் பணத்தை திரட்ட தனது மற்றும் குழந்தையின் தங்க நகைகளை அடகு வைத்து அப்பெண் பணத்தை அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
அந்த பெண், தாங்கள் கேட்கும் பணத்தை தொடர்ந்து வழங்குவதை உணர்ந்த அந்த மர்ம நபர்கள், போலி இணையதளத்தில் ரூ. 2.5 கோடி லாபம் கிடைத்ததாக காட்டி மேலும் பணம் பறிக்க முயற்சி செய்துள்ளனர். பின்னர் உறவினர்கள் எச்சரித்த பிறகே இது மோசடி என்பது அப்பெண்ணுக்கு தெரிய வந்துள்ளது.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் திருநெல்வேலி மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய போலீசார், அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அசாத் அலி (23) என்பவரை கைது செய்தனர்.
இதுபோன்ற வேறு சில மோசடி வழக்குகளிலும் அவருக்கு தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்த விசாரணையிலும், பணத்தை மீட்கும் நடவடிக்கையிலும் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். சைபர் கிரைம் தொடர்பாக போலீசார் தொடர்ச்சியாக பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாலும் இதுபோன்ற மோசடிகளில் மக்கள் சிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக அரங்கேறி வருவது வேதனை அளிக்கும் வகையில் உள்ளது.