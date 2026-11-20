ரயில் பெட்டியில் அழுகிய நிலையில் பெண் சடலம் - கொலை செய்தது யார் என தனிப்படை விசாரணை
பெண் சடலமாக கண்டறியப்பட்ட வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி, இவ்வழக்கை விசாரிக்க, ரயில்வே போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கேத்தரின் சுஜாதா தலைமையில் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : November 20, 2026 at 3:32 PM IST
கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவில் ரயில் பணிமனையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ரயில் பெட்டியில் பெண் அழுகிய நிலையில் சடலமாக கண்டறியப்பட்ட பெண், கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது பிரேதப் பரிசோதனையில் தெரிய வந்துள்ளது.
கேரளம் மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கு கடந்த நவ.11-ஆம் தேதி வந்த பயணிகள் ரயிலின் ஹேண்ட் பிரேக்கில் பழுது ஏற்பட்டது. அதனையடுத்து, பராமரிப்பு பணிக்காக அந்த ரயில் பணிமனையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
அதன் பின்னர், பராமரிப்பு பணிகள் முடிவடைந்து நாகர்கோவிலில் இருந்து கோட்டயத்திற்கு ரயிலை இயக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் நேற்று முன்தினம் (நவ.18) மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன் ஒரு பகுதியாக ரயிலை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அழுகிய நிலையில் பெண் சடலம் மீட்பு
அப்போது, மாற்றுத்திறனாளிகள் பெட்டியில் இருந்து கடும் துர்நாற்றம் வீசியது. ரயில்வே ஊழியர்கள் அந்த பெட்டியின் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, இருக்கையின் அடியில் அழுகிய நிலையில் ஒரு பெண்ணின் சடலம் கிடந்துள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள், உடனடியாக நாகர்கோவில் ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், சடலத்தை கைப்பற்றினர். அப்போது இறந்தது 35 முதல் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அந்த பெண்ணின் முகம் அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு அழுகி இருந்ததால், இறந்து 5 நாட்களுக்கு மேல் இருக்காலம் என்றும் கருதப்பட்டது.
தொடர்ந்து, அந்த பெண்ணின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து, இறந்தது யார் என்பதை அடையாள காண விசாரணையை தொடங்கினர்.
இந்நிலையில், பிரேதப் பரிசோதனையில் அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பெண்ணின் இடுப்பு மற்றும் விலா எலும்புகளில் முறிவு இருப்பதாகவும் பிரேதப் பரிசோதனையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் அந்த பெண்ணை கொலை செய்து, பின்னர் உடலை ரயில் பெட்டியின் இருக்கையின் அடியில் மறைத்து வைத்தது தெரியவந்துள்ளது.
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கொலை வழக்காக மாற்றம்
இதனையடுத்து, இதுதொடர்பான வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றி, இதனை விசாரிக்க ரயில்வே போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கேத்தரின் சுஜாதா தலைமையில் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தனிப்படை போலீசார் தங்களின் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
மேலும், இந்த வழக்கில் துப்பு துலக்குவதற்காக நாகர்கோவில் சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவாகியிருந்த வீடியோ காட்சிகளை கைப்பற்றி பொலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கடந்த 11-ஆம் தேதி தான் ரயில் நாகர்கோவில் சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தது என்பதால், கடந்த ஒரு வாரத்தில் பதிவான அனைத்து சிசிடிவி காட்சிகளையும் போலீசார் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி உள்ளனர்.
அதே நேரம், பணிமனையில் உள்ளே பெரும்பாலும் ரயில்வே ஊழியர்களே வரும் நிலையில், அவர்களிடமும் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கூடுதலாக கடந்த 11-ஆம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நாகர்கோவில் வரை உள்ள அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, இறந்த பெண்ணை அடையாளம் காணும் முயற்சியிலும் தனிப்படை போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.