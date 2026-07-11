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பால்கனி சுவர் இடிந்து விழுந்து பெண் காயம்; கவனக்குறைவால் நடந்த சோகம்

தனியார் மருத்துவமனையில் பலத்த காயங்களுடன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பெண்ணுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

பால்கனி சுவர் சரிந்ததில் கீழே விழுந்த பெண்
பால்கனி சுவர் சரிந்ததில் கீழே விழுந்த பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 7:08 PM IST

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சென்னை: பால்கனியின் தடுப்புச் சுவர் திடீரென சரிந்து விழுந்ததில் பெண் படுகாயமடைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை தேனாம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள எஸ்எம் நகரில் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புக் கட்டடங்கள் உள்ளது. இதில் ஏராளமான மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த குடியிருப்பில் வசித்து வரும் குப்பன் மற்றும் அவரது மனைவி லட்சுமி ஆகியோர் கூலி வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்த தம்பதியினருக்கு மகன், மகள் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பில் மூன்றாவது தளத்தின் பால்கனி சுவர் பழுதடைந்துள்ளது. இதையடுத்து, கட்டட தொழிலாளர்களைக் கொண்டு பால்கனி தடுப்புச் சுவர் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்றன. பின்னர் தொழிலாளர்கள், தடுப்பு வேலிகளை எதுவும் அமைக்காமல் சென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில், துவைக்கப்பட்ட துணிகளைக் கயிற்றில் போடுவதற்காக லட்சுமி இன்று (ஜூலை 11) பால்கனியில் இருந்தவாறு பெரிய அளவிலான தடியின் உதவியுடன் துணிகளைக் காயப்போட்டு வந்துள்ளார். அப்போது, தடியால் துணிகளை நகர்த்தும்போது எதிர்பாராத விதமாக பால்கனியின் தடுப்புச் சுவர் இடிந்து விழுந்து லட்சுமி நிலைத்தடுமாறி கீழே விழுந்தார்.

தலை, கை, கால்களில் பலத்த காயமடைந்த லட்சுமியை மீட்ட குடியிருப்புவாசிகள், ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்து அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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இந்த சம்பவம் குறித்து தேனாம்பேட்டை காவல்துறையினர், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் குடியிருப்புவாசிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புக் கட்டடங்கள், சுமார் 40 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது என்பதால் கட்டடம் பழுதடைந்துள்ளது. இந்த கட்டடங்களைப் புதுப்பித்து தரக்கோரி குடியிருப்புவாசிகள், அரசுக்கு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. கடந்த காலங்களில் பருவமழை பெய்த சமயத்தில் கட்டடங்களின் மதில் சுவர்கள் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்படுத்துவதும் தொடர் கதையாக இருப்பதாக குடியிருப்புவாசிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

இதனிடையே, விபத்து தொடர்பான சிசிடிவி காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வேகமாகப் பரவி வருகின்றன. காணொளியில் லட்சுமி கீழே விழும் காட்சி அனைவரையும் பதற வைத்ததுள்ளது.

TAGGED:

பால்கனி சுவர் சரிந்து விபத்து
பெண் படுகாயம்
CHENNAI
VIRAL VIDEO
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