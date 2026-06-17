கிணற்றில் இருந்து சாக்கு மூட்டையில் மீட்கப்பட்ட பெண் சடலம்
சடலம் அழுகிய நிலையில் இருப்பதால், முழுமையாக அடையாளம் காண முடியவில்லை என காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : June 17, 2026 at 9:09 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சிறுமுகை அருகே சாக்குமூட்டையில் கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில், கிணற்றிலிருந்து பெண் சடலம் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சிறுமுகை அருகே மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து - அன்னூர் செல்லும் சாலையில் ராசிபுரம் என்ற பகுதியில் அமைந்துள்ளது தனியாருக்கு சொந்தமான தொழிற்சாலை. தற்போது இந்த தொழிற்சாலை செயல்படாமல் உள்ளதால், அதை திருமண மண்டபமாக மாற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், அதன் வளாகத்தில் உள்ள பாழடைந்த கிணற்றிலிருந்து துர்நாற்றம் வந்துள்ளது. அதன் அருகே வசிக்கும் மக்கள் மூடப்பட்ட கிணற்றில் இருந்து துர்நாற்றம் வருவதாக, சிறுமுகை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதனடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், இறங்கி பார்க்க வேண்டும் என்பதால் தீயணைப்புத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்புத்துறையினர் கிணற்றில் மிதந்த சாக்குமூட்டையை மேலே கொண்டு வந்தனர்.
துர்நாற்றம் வீசிய அந்த மூட்டையை பிரித்துப் பார்த்தபோது, அதில் கை, கால் கட்டப்பட்ட நிலையில் பெண்ணின் சடலம் இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், சடலத்துடன் ஒரு பெரிய கல்லும் கட்டப்பட்டு இருந்துள்ளது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன்குமார் ரெட்டி விசாரணையை துரிதப்படுத்தினார்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், சாக்கு மூட்டையில் சடலமாக கிடந்த பெண் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் எனவும், சுமார் 20 - 25 வயதுக்குள் இருக்கலாம், திருமணமான பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் என தெரியவந்தது. அதேசமயம், சடலம் அழுகிய நிலையில் இருப்பதால், முழுமையாக அடையாளம் காண முடியவில்லை. அந்த பெண்ணின் பெயர், முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்கள் எதுவும் தெரியவில்லை என காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், அந்த பெண்ணை கொலை செய்து சடலத்தை சாக்கு மூட்டையில் கட்டி, மேலே மிதந்து வராமல் இருக்க அதனோடு கல் ஒன்றையும் கட்டி கிணற்றில் வீசிச் சென்றுள்ளனர். 4 அல்லது 5 நாட்களுக்கு முன்னர் தான் பெண்ணின் சடலம் வீசப்பட்டிருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. சம்பவம் நடந்த கிணற்றுக்கு அருகே கிடந்த சில துணிகளையும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, பெண் மாயம் என ஏதாவது புகார்கள் வந்துள்ளதா? தொழிற்சாலைகள், மில்களில் பணியாற்றிய பெண் யாராவது மாயமாகியுள்ளனரா? இக்கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்கள் யார்? பெண்ணை கொலை செய்து கிணற்றில் வீசியது யார்? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
எப்போதும் ஆள்நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படும் அப்பகுதியில் நிகழ்ந்த இச்சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.