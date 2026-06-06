சாலையில் உயிரை மாய்த்து கொள்ள முயன்ற பெண் - மதுரையில் பரபரப்பு
வீட்டு வேலை செய்து வரும் பெண் வறுமையின் காரணமாக உயிரை மாய்த்து கொள்ள முயன்றுள்ளது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : June 6, 2026 at 5:56 PM IST
மதுரை: மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள சாலையின் நடுவே பெண் உயிரை மாய்த்து கொள்ள முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மதுரை மாநகர் மதிச்சியம் அருகே உள்ளது ராமராயர் மண்டபம். இப்பகுதியில் வைகை ஆற்றோரம் செல்லும் சாலையில் பெண் ஒருவர் இன்று உயிரை மாய்த்து கொள்ள முயன்றார். இதனைக் கண்டு உடனடியாக அருகில் இருந்தவர்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து, சம்பவ இடத்திற்கு காவல்துறையினர் விரைந்து வந்தனர். தொடர்ந்து அப்பெண்ணை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
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இதனைத்தொடர்ந்து போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அப்பெண்ணின் பெயர் வள்ளி (45) என்பதும், அவர் வீட்டு வேலை செய்து வருவதும் தெரியவந்தது. மேலும் வறுமையின் காரணமாக இது போன்ற செயலில் ஈடுபட்டது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
அதிக மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பரபரப்பான சாலையின் பட்டப்பகலில் ஒரு பெண் உயிரை மாய்த்து கொள்ள முயன்றது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.