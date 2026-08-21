மேகமலை விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பெண் விபரீத முயற்சி
மலை கிராம மக்களை வெளியேற்ற தேவைப்பட்டால் துணை ராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
Published : August 21, 2026 at 4:15 PM IST
தேனி: மேகமலை விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவினால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பெண் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயற்சித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் மேகமலை, வருசநாடு, நரியூத்து, தும்மகுண்டு உள்ளிட்ட 9 ஊராட்சி கீழ் உள்ள 98 மலை கிராமங்களில் பல தலைமுறைகளாக பல்லாயிரக்கணக்கான மலை கிராம மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி என அறிவிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள இந்த கிராம மக்களை வெளியேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில், அதனை எதிர்த்து மலை கிராம மக்கள் கடந்த சில மாதங்களாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆகஸ்ட் 19-ம் தேதி விசாரணை நடைபெற்றது. அப்போது மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றுவதற்கு எந்த சலுகையும் காட்டக்கூடாது, புலிகள் காப்பக பகுதிகளுக்கு பட்டா வழங்கக்கூடாது, மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் சேவைகள் துண்டிக்கப்பட வேண்டும் என திட்டவட்டமாக உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. குறிப்பாக இந்த விவகாரத்தில் தேவைப்பட்டால் துணை இராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும் என்றும் நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவினால் மன உளைச்சலுக்கான ஆளான தும்மக்குண்டு ஊராட்சிக்குட்பட்ட காந்தி கிராமத்தைச் சேர்ந்த நதியா (38) என்ற பெண் ஆகஸ்ட் 19-ம் தேதி உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்றுள்ளார். இதனையடுத்து, பெண்ணின் குடும்பத்தினர் அவரை மீட்டு தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து காந்தி கிராமத்தை சேர்ந்த லிங்கம் பேசுகையில், “உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை செய்தியின் மூலம் அறிந்துகொண்ட நதியா, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார். அது போன்று, பலரும் மிகுந்த மன உளைச்சலில் உள்ளனர். இந்த விவகாரத்திற்கு தீர்வு காணும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
இதுகுறித்து அதே கிராமத்தை சேர்ந்த மலைச்சாமி என்பவர் பேசுகையில், “இங்கு எந்த ஆய்வும் மேற்கொள்ளாமல், உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவை வழங்கியுள்ளது. இதனால் மக்கள் மன உளைச்சலில் உள்ளனர். பல தலைமுறைகளாக வசித்து வரும் எங்களை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் எனக் கூறி வெளியேற்றுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இந்த விவகாரத்தில் உரிய ஆய்வு மேற்கொண்டு, தமிழ்நாடு அரசு சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். எங்களுக்கு பட்டா வழங்கப்பட வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
நதியாவின் உறவினரான ஊர்மிளா தெரிவிக்கையில், “இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்க சென்றோம். ஆனால், புகாரை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துவிட்டனர்” என வருத்ததுடன் தெரிவித்தார்.