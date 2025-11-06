செவிலியரிடம் ஏழு சவரன் தங்க நகை பறிப்பு: அதிரடியில் இறங்கிய போலீசார்!
சுதாவிடம் இருந்து ஏழு சவரன் தங்க சங்கிலியை பறித்த இளைஞர் அவரது இடது பக்க முகம், கை உள்ளிட்ட இடங்களில் அரிவாளில் வெட்டி விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார்.
Published : November 6, 2025 at 5:02 PM IST
திருவாரூர்: பணிக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற செவிலியரை வழி மறித்து ஆயுதத்தால் சரமாரியாக தாக்கி ஏழு சவரன் தங்க நகை பறித்த சம்பவம் திருவாரூர் அருகே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவாரூர் மாவட்டம் வடுவூர் அருகே பழஞ்சேரி மேடு கிராமத்தை சேர்ந்த பேச்சிமுத்து என்பவரது மகள் சுதா (36). இவரது கணவர் உயிரிழந்த நிலையில் இவர் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை 5 மணியளவில் அவர் மருத்துவமனை பணிக்கு செல்வதற்காக பழஞ்சேரி மேடு கிராமத்திலிருந்து தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் அருகிலுள்ள அம்மாபேட்டை பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது சாலையின் குறுக்கே நின்ற அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்ற இளைஞர் சுதாவின் இரு சக்கர வாகனத்தை மறித்ததில் சுதா கீழே விழுந்தவுடன் அரிவாளை காட்டி மிரட்டி அவரது கழுத்தில் இருந்த தங்க சங்கிலியை கொடுக்க சொல்லி மிரட்டியுள்ளார்.
இதற்கு செவிலியர் சுதா மறுத்த நிலையில் அவரை அரிவாளால் தலையில் இரண்டு இடங்களில் தாக்கியுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் இருந்து ஏழு சவரன் தங்க சங்கிலியை பறித்த அந்த இளைஞர் அவரது இடது பக்க முகம், கை உள்ளிட்ட இடங்களில் அரிவாளில் வெட்டி விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார்.
பின்னர், காயமடைந்த சுதா திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து வடுவூர் காவல் நிலையத்தில் சுதா அளித்த புகாரின் பேரில், வழக்கு பதிவு செய்து சுரேஷை காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர். சமீப காலமாக இது போன்ற தங்க நகை வழிப்பறி சம்பவம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவது வழக்கமாகி வருவதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். மேலும், நகைப் பறிப்பு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளி சுரேஷை விரைந்து கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்ட சுதாவின் உறிவினர்கள் காவல் துறையினருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.