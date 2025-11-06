ETV Bharat / state

செவிலியரிடம் ஏழு சவரன் தங்க நகை பறிப்பு: அதிரடியில் இறங்கிய போலீசார்!

சுதாவிடம் இருந்து ஏழு சவரன் தங்க சங்கிலியை பறித்த இளைஞர் அவரது இடது பக்க முகம், கை உள்ளிட்ட இடங்களில் அரிவாளில் வெட்டி விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார்.

திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை
திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 5:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவாரூர்: பணிக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற செவிலியரை வழி மறித்து ஆயுதத்தால் சரமாரியாக தாக்கி ஏழு சவரன் தங்க நகை பறித்த சம்பவம் திருவாரூர் அருகே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம் வடுவூர் அருகே பழஞ்சேரி மேடு கிராமத்தை சேர்ந்த பேச்சிமுத்து என்பவரது மகள் சுதா (36). இவரது கணவர் உயிரிழந்த நிலையில் இவர் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை 5 மணியளவில் அவர் மருத்துவமனை பணிக்கு செல்வதற்காக பழஞ்சேரி மேடு கிராமத்திலிருந்து தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் அருகிலுள்ள அம்மாபேட்டை பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது சாலையின் குறுக்கே நின்ற அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்ற இளைஞர் சுதாவின் இரு சக்கர வாகனத்தை மறித்ததில் சுதா கீழே விழுந்தவுடன் அரிவாளை காட்டி மிரட்டி அவரது கழுத்தில் இருந்த தங்க சங்கிலியை கொடுக்க சொல்லி மிரட்டியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ‘ஷாக்’ அடித்து குழந்தை இறந்ததாக உடலை புதைத்த பெற்றோர் - பிணத்தை தோண்டி எடுக்க போலீஸ் முடிவு!

இதற்கு செவிலியர் சுதா மறுத்த நிலையில் அவரை அரிவாளால் தலையில் இரண்டு இடங்களில் தாக்கியுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் இருந்து ஏழு சவரன் தங்க சங்கிலியை பறித்த அந்த இளைஞர் அவரது இடது பக்க முகம், கை உள்ளிட்ட இடங்களில் அரிவாளில் வெட்டி விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார்.

பின்னர், காயமடைந்த சுதா திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து வடுவூர் காவல் நிலையத்தில் சுதா அளித்த புகாரின் பேரில், வழக்கு பதிவு செய்து சுரேஷை காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர். சமீப காலமாக இது போன்ற தங்க நகை வழிப்பறி சம்பவம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவது வழக்கமாகி வருவதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். மேலும், நகைப் பறிப்பு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளி சுரேஷை விரைந்து கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்ட சுதாவின் உறிவினர்கள் காவல் துறையினருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

பெண்னிடம் நகை பறிப்பு
திருவாரூர் நகை பறிப்பு
WOMAN ATTACKED BY A MAN
GOLD ROBBERY IN THIRUVARUR
GOLD ROBBERY IN THIRUVARUR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.