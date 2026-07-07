ETV Bharat / state

தடகள வீராங்கனையை அடித்து தரதரவென இழுத்து சென்ற கும்பல்! பரபரப்பு வீடியோ

சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினர் தில்லை நகரில் உள்ள மனநல மையத்துக்கு சென்று நிதிஷாவின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 9:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: தடகள வீராங்கனையை பெண் உட்பட 5 பேர் சேர்ந்து அடித்து இழுத்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சின்னகுமுளை பகுதியை சேர்ந்தவர் கங்காள மூர்த்தி. இவரது மகள் நிதிஷா (வயது 21).

இவர், பட்டுக்கோட்டையை அடுத்த நந்திவயல் பகுதியில் வசிக்கும் தங்களின் தூரத்து உறவினரான ஹரிஹரன் என்பவரது வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளார். அவரது பெற்றோர் சம்மதத்துடனேயே அவர் அங்கு வசித்து வந்ததாக தெரிகிறது.

அங்கிருந்தபடியே கல்லூரி படிப்பை முடித்து, பல தடகள விளையாட்டுகளிலும் நிதிஷா பயிற்சி பெற்று வந்துள்ளார். நிதிஷாவை தனது மகளை போலவே ஹரிஹரன் வளர்த்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, கடந்த வருடம் நிதிஷாவை அவரது பெற்றோர்கள் தங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். எனினும், அவ்வப்போது ஹரிஹரன் வீட்டிற்கு நிதிஷா வந்து செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்தாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிலையில், இன்று காலை அவரது பெற்றோரும், உறவினர்களும் சேர்ந்து நந்திவயலில் இருந்த நிதிஷாவை சரமாரியாக தாக்கி இழுத்து சென்றனர். இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதனைத் தொடர்ந்து, நிதிஷாவை திருச்சி தில்லை நகரில் உள்ள தனியார் மனநல மருத்துவமனையில் அவரது பெற்றோர் அனுமதித்ததாகவும் தெரிகிறது.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஹரிஹரன், காவல்துறையை தொடர்பு கொண்டு விஷயத்தை கூறியுள்ளார். பின்னர், சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினர் தில்லை நகரில் உள்ள மனநல மையத்துக்கு சென்று நிதிஷாவின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.

நிதிஷா, கடந்த ஜனவரி மாதம் மங்களூரில் நடைபெற்ற அகில இந்திய பல்கலைக்கழக ட்ரிபிள் ஜம்ப் போட்டியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்.

TAGGED:

தஞ்சாவூர் செய்திகள்
தடகள வீராங்கனை
WOMAN ATTACKED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.