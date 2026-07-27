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திரையரங்க ஊழியரைத் தாக்கிய பெண்- காவல் துறை விசாரணை

திரையரங்க ஊழியரை இளம்பெண் ஒருவர் சட்டையைப் பிடித்து தாக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

தாம்பரம் மாநகர காவல் நிலையம்
தாம்பரம் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 10:22 AM IST

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சென்னை: தாம்பரம் திரையரங்கு ஒன்றில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த ஊழியரைத் தாக்கிய இளம்பெண் மீது காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

சென்னையை அடுத்த மேற்கு தாம்பரத்தில் உள்ள நேஷனல் திரையரங்கில் தற்போது 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் திரையிடப்பட்டு வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தைப் பார்ப்பதற்காக ஒரு குடும்பத்தினர் கார் மூலம் இந்த திரையரங்கிற்கு வந்துள்ளனர். அப்போது, திரையரங்கத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் பணியாற்றி வரும் ஊழியர் ஸ்ரீதருக்கும், அந்த குடும்பத்தினருக்கும் இடையே கார் நிறுத்துவது தொடர்பாக சிறிய வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

பின்னர் திரைப்படத்தைப் பார்த்து விட்டு மீண்டும் காரை எடுக்க வந்துள்ளனர். திரையரங்கில் இருந்து வெளியே செல்ல முயன்றுள்ளனர். அப்போது அடுத்த காட்சிக்கு திரைப்படம் பார்க்க வந்த வாகனங்கள் திரையரங்க வளாகத்துக்குள் வந்துள்ளன. இந்த சூழலில், ஊழியர் ஸ்ரீதர், காரை நிதானமாக நிறுத்திச் செல்லுமாறு அவர்களை அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெண் ஒருவர், காரில் இருந்து கீழே இறங்கி ஊழியரின் சட்டையைப் பிடித்து இழுத்து சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளார்.

இதையடுத்து, திரையரங்கிற்கு வந்தவர்கள், திரையரங்க ஊழியர்கள், அந்த பெண்ணை தடுத்து நிறுத்தி அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, திரையரங்கத்தின் பாதுகாப்பு ஊழியர் ஸ்ரீதர் அளித்த புகாரின் பேரில் தாம்பரம் காவல்துறையினர் சம்மந்தப்பட்ட பெண் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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TAGGED:

திரையரங்க ஊழியரைத் தாக்கிய பெண்
காவல்துறை விசாரணை
TAMBARAM POLICE STATION
CHENNAI
JANANAYAGAN TAMIL MOVIE

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