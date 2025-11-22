ETV Bharat / state

ரயிலில் 13 சவரன் தங்க நகையை திருடிய பெண் மகாராஷ்டிராவில் கைது; மாஸ் காட்டிய ரயில்வே போலீசார்!

சம்பவத்தின் சிசிடிவி பதிவுகளில் திருடிய பெண்ணின் முகம் தெளிவாக இல்லாததால், பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி ரயில்வே போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட துர்கா
கைது செய்யப்பட்ட துர்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 22, 2025 at 3:07 PM IST

1 Min Read
வேலூர்: வயதான தம்பதியரிடம் 13 சவரன் தங்க நகையை திருடிய வழக்கில் தொடர்புடைய பெண்ணை ரயில்வே போலீசார் மகாராஷ்டிராவில் கைது செய்தனர்.

காட்பாடி எம்ஜிஆர் நகரைச் சேர்ந்தவர் பூவேந்தன் (66). இவர் ஓய்வுபெற்ற வங்கி அதிகாரி ஆவார். கடந்த செப்டம்பர் 26-ஆம் தேதி தனது மனைவியுடன் அவர் பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பெங்களூரு செல்வதற்காக காட்பாடி ரயில் நிலையத்துக்கு வந்துள்ளார். அப்போது அவரது பையில் இருந்து 13 சவரன் தங்க நகைகள் திடீரென காணாமல் போயிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.

தொடர்ந்து திருட்டு சம்பவம் குறித்து தம்பதியர் காட்பாடி ரயில்வே காவல்நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தனர். அதன்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த ரயில்வே போலீசார் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு நடத்தினர். ஆய்வில் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் ஒரு பெண் ரயில் பயணிகளுக்கு அருகே உலா வந்ததை பார்த்தனர். மேலும் அந்த பெண் பூவேந்தனுக்கு அருகே வந்து சென்ற சில மணி நேரங்களில் அவரது நகைகள் திருடு போயிருப்பதையும் போலீசார் கண்டறிந்தனர்.

இருப்பினும், சிசிடிவி பதிவுகளில் அந்த பெண்ணின் முகம் தெளிவாக இல்லாததால், பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அந்த பெண்ணை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இதற்காக தனியாக குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்ட நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஜல்கான் பகுதியில் அந்த பெண் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலின்படி போலீசார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்கு விரைந்து சென்றனர்.

அங்கு அந்த பெண்ணை கண்ட போலீசார், உடனடியாக அவரை கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்து 13 சவரன் தங்க நகைகளை கைப்பற்றினர். தொடர்ந்து அவரை வேலூருக்கு அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில் அவர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த துர்கா (45) என்பது தெரியவந்தது. பின், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்ததி நீதிமன்ற காவலில் வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுபோன்று எத்தனை பேரிடம் அந்த பெண் திருடி உள்ளார்? அவருக்கு கூட்டளிகள் உள்ளனரா? கும்பலாக திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனரா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: பாகுபலி லிங்கத்துக்கு டஃப் கொடுக்கும் சகஸ்ரலிங்கம்! காடு, மலை கடந்து பீகார் செல்கிறது!

இதுகுறித்து பேசிய ரயில்வே போலீசார், “இந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து புகார் கிடைத்ததும், உடனடியாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதால் 13 சவரன் தங்க நகைகளையும் மீட்க முடிந்தது. ரயில் பயணிகள் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் யாரேனும் இருப்பதை கண்டால் உடனடியாக ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினருக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும்” என்றார்.

