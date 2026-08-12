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குரோம்பேட்டை மகளிர் விடுதிக்குள் புகுந்து விலை உயர்ந்த ஐஃபோன் திருடிய பெண் கைது

கைது செய்யப்பட்ட பெண்ணிடம் இருந்து போலீசார் ஐஃபோனை பறிமுதல் செய்து உரியவரிடம் வழங்கினர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 9:08 PM IST

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சென்னை: குரோம்பேட்டை மகளிர் விடுதிக்குள் புகுந்து விலை உயர்ந்த ஐஃபோன் திருடிய பெண்ணை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை குரோம்பேட்டை நியூ காலனி பகுதியில் உள்ள மகளிர் விடுதியில் தங்கியிருந்த பெண் ஒருவரின் விலை உயர்ந்த ஐபோன் காணாமல் போனது. இது தொடர்பாக விடுதி நிர்வாகம் குரோம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் உள்ள குற்றப் பிரிவு போலீசில் புகார் அளித்தது.

புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், மறுநாள் அதே விடுதிக்குள் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் வந்த ஒரு பெண்ணை அங்கிருந்த பெண்கள் சந்தேகப்பட்டு பிடித்து விசாரித்தனர். அப்போது அவர் மீண்டும் செல்போன் திருட வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அந்த பெண்ணை பிடித்து குரோம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

போலீசார் விசாரணையில் மதுரையை சேர்ந்த சந்தோஷினி (வயது-26) இவர் BA English Literature படித்துள்ளார். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை வந்த அவர், வேளச்சேரியில் உள்ள அவரது அண்ணன் வீட்டில் தங்கியிருந்து உள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட பெண்
கைது செய்யப்பட்ட பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே, அண்ணியுடன் ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் அவரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து சந்தோஷினி மீது வேளச்சேரி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர்.

சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த பின் தங்குவதற்கு இடமில்லாமல் குரோம்பேட்டை பகுதியில் சுற்றித்திரிந்துள்ளார். அப்போது மகளிர் விடுதிக்குள் சென்று முதலில் விலை உயர்ந்த ஒரு ஐபோனை திருடியுள்ளார். மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக திருட வந்தபோது மாட்டிக்கொண்டார். போலீசார் அவரிடம் இருந்து திருடப்பட்ட ஐபோனை பறிமுதல் செய்தனர். இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த குரோம்பேட்டை குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கல்லூரி படிப்பை முடிந்த பெண் செல்போன் திருட்டில் ஈடுபட்ட இச்சம்பவம் குரோம்பேட்டை பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ஐபோன் திருடிய பெண் கைது
POLICE
IPHONE
WOMEN HOSTEL
CHROMEPET

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