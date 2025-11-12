அரசு பள்ளி அருகே கஞ்சா சாக்லேட் விற்பனை... மளிகை கடையில் பாக்கெட் பாக்கெட்டாக பறிமுதல்!
கஞ்சா சாக்லேட் விற்பனையில் ஈடுபட்ட பெண் ஒடிசாவை சேர்ந்தவர். கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அம்பத்தூரில் குடியேறி தற்போது மளிகை கடையில் கஞ்சா சாக்லேட் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
Published : November 12, 2025 at 3:53 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 4:28 PM IST
திருவள்ளூர்: மளிகை கடையில் கஞ்சா சாக்லேட் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த பெண்ணை கைது செய்த காவல் துறையினர் அவரிடம் இருந்து 2.5 கிலோ எடை கொண்ட 516 கஞ்சா சாக்லேட்டுகளை பறிமுதல் செய்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனை ஜோராக நடைபெறுவதாக அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில், குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு காவலர்கள் ரகு, வினோத் ராஜ், ஹரி, ஐயப்பன் உள்ளிட்டோர் கடந்த 2 தினங்களாக அம்பத்தூரை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ரகசிய கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
அதில், அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை பகுதி அத்திப்பட்டு சின்ன காலனியில் இயங்கி வரும் அரசு பள்ளி அருகே உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் மளிகை கடை ஒன்று உள்ளது. இங்கு கஞ்சா சாக்லேட் விற்பனை நடைபெறுவதாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் வந்துள்ளது. உடனே மப்டியில் இருந்த காவலர்கள், அந்த மளிகை கடையில் விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த பெண்ணிடம் போதை சாக்லேட் வாங்குவது போல நடித்துள்ளனர்.
அந்த பெண் கடையில் இருந்த கஞ்சா சாக்லேட்டை எடுத்து விற்பனை செய்ய முயன்ற போது, மறைந்திருந்த உளவு பிரிவு போலீசார் கையும் களவுமாக அந்த பெண்ணை பிடித்தனர். பின்னர் கடையில் நடத்திய சோதனையில், 2.5 கிலோ எடை கொண்ட 12 பாக்கெட்டுகளில் 516 கஞ்சா சாக்லேட்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தனர். அதனை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அந்த பெண்ணை கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அந்த பெண் ஒடிசா மாநிலத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட கீதா என்பது தெரிய வந்தது. அவர் கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக அம்பத்தூர் அத்திப்பட்டிற்கு பணி நிமித்தமாக வந்துள்ளதாகவும், இங்கு ரேஷன் அட்டை, ஆதார் கார்டு ஆகியவற்றை பெற்று குடும்பமாக வசித்து வருவதும் தெரிய வந்துள்ளது. சமீப காலமாக அம்பத்தூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.