’இலவச பயணம் யார் கேட்டது; பெண்களை மதிப்பதே கிடையாது' - அரசு பேருந்து ஓட்டுநரிடம் கொந்தளித்த பெண்
அவரை அதிகாரிகள் சமாதானம் செய்ய முயற்சித்த நிலையில், மனவேதனையுடன் அழுதபடியே அந்தப் பெண்மணி அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
Published : October 21, 2026 at 11:39 AM IST
ராமநாதபுரம்: பேருந்து நிறுத்தத்தில் அரசு பேருந்து நிற்காமல் சென்றால், பெண் ஒருவர் ஓட்டுநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக் கடற்கரையில் இருந்து நேற்று காலை பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கும் வெற்றிப் பயண பேருந்து ஒன்று புறப்பட்டுள்ளது. அப்போது பெண் ஒருவர் பேருந்தில் ஏற கைகாட்டியுள்ளார். ஆனால், பேருந்து ஓட்டுநர் வண்டியை நிறுத்தாமல் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிருப்தி அடைந்த அந்த பெண், அருகில் நின்றுகொண்டிருந்த ஆட்டோவில் ஏறி பேருந்தை பின்தொடர்ந்து வந்துள்ளார். மேலும், அடுத்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்து நின்றபோது, அங்குவந்த அந்த பெண், ஏன் தான் கைகாட்டியும் பேருந்தை நிறுத்தவில்லை எனக்கூறி ஓட்டுநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். பேருந்தை பின்தொடர்ந்து ஓடிவந்தும் பேருந்தை நிறுத்தாதது ஏன்? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
இலவசம் யார் கேட்டது?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”இலவசப் பயணம் உங்களிடம் யார் கேட்டது? டிக்கெட்டிற்கு பணம் வேண்டுமானால் வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். இலவச பேருந்து பெண்களுக்கு கொடுத்ததால், எங்களை அலட்சியமாக நினைக்கிறாங்க. கூலி வேலை செய்துவிட்டு, பஸுக்கு பின்னாடி ஓடி வரேன். பெண்களை மதித்து நிறுத்தி ஏற்றி செல்ல வேண்டாமா?” எனவும் ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தார்.
அவரை அதிகாரிகள் சமாதானம் செய்ய முயற்சித்த நிலையில், மனவேதனையுடன் அழுதபடியே அந்தப் பெண்மணி அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மேலும், இந்தச் சம்பவத்தை செய்தியாளர் படம் பிடித்தபோது பேருந்து ஓட்டுநர் மிரட்டும் தொனியில் நடந்துகொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
வெற்றிப் பயணத் திட்டம்
அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பயணத் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு விரிவாக்கம் செய்து, வெற்றிப் பயணம் திட்டம் கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு கட்டணமில்லா டிக்கெட் வழங்கி இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
அதன்படி, மாநகர, நகர்ப்புற Ordinary, Express, L.S.S., Deluxe, புறநகர் Ordinary மற்றும் மலைப்பகுதி Ordinary சேவைகளில் மகளிர், சிறுமியர் மற்றும் திருநர் பயணிகள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, இத்திட்டத்திட்டத்திற்கான செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டது. அதில் பேருந்தில் ஏறும் இடம் மற்றும் இறங்கும் இடம் ஆகியவற்றை கட்டாயம் பதிவு செய்து கட்டணம் இல்லாத டிக்கெட் வழங்க வேண்டும், டிக்கெட் இல்லாத தகுதியான பயணியிடமிருந்து அபராதம் வசூலிக்கக் கூடாது உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றிருந்தன.
குறிப்பாக, இத்திட்டத்தின் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால் உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், பொதுமக்கள் நேரடியாக புகார் அளிக்க 149 என்ற கட்டணமில்லா உதவி எண்ணும் அறிவிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.