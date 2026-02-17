சென்னை நட்சத்திர விடுதியில் பெண் வழக்கறிஞர் சடலமாக மீட்பு; நண்பரிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை
நண்பர் வெளியே சென்றுவிட்டு மீண்டும் ஓட்டல் அறைக்கு வந்துள்ளார். நீண்ட நேரம் கதவை தட்டியும் தோழி திறக்கவில்லை. இதனால் பயந்து போன நண்பர் ஓட்டல் ஊழியர்களிடம் தகவலை தெரிவித்தார்.
சென்னை: சென்னை, தேனாம்பேட்டை நட்சத்திர விடுதியில் பெண் வழக்கறிஞர் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவருடன் தங்கிய இளைஞரை பிடித்து, தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், இந்த சம்பவம் வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் இளம்பெண் ஒருவர் தனது நண்பருடன் 15 ஆம் தேதி அறை எடுத்து தங்கியுள்ளார். இரவு மது குடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று அந்த நண்பர் வெளியே சென்று விட்டு மீண்டும் ஓட்டல் அறைக்கு வந்துள்ளார். நீண்ட நேரம் கதவை தட்டியும் தோழி திறக்கவில்லை. இதனால் பயந்து போன நண்பர் ஓட்டல் ஊழியர்களிடம் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து ஓட்டல் ஊழியர்கள் உடனே தேனாம்பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்து வரவழைத்தனர். பின்னர் கதவை திறந்து பார்த்தனர். அங்கே, குளியல் அறையில் அந்த பெண் குளிக்கும் பாத் டப்பில் இறந்த நிலையில் கிடந்தார். இதையடுத்து போலீசார் அந்தப் பெண்ணின் சடலத்தை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், அந்த பெண்ணின் நண்பரை பிடித்து தேனாம்பேட்டை போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் இறந்த பெண்ணின் பெயர் ரோஜா (32) என்பதும், திருவண்ணாமலையை சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரிந்தது. சென்னையில் தங்கி இருந்து வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வந்ததும் தெரிய வந்தது.
மேலும் விசாரணையில் அவரது நண்பர் பெயர் யஷ்வந்த் குமார் என்பதும், ஒன்றாக மது அருந்தியதாகவும் அதன் பிறகு நண்பர் யஷ்வந்த் குமார் வெளியில் சென்று வந்ததும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. ஆனால் இறப்பிற்கான காரணம் என்ன? என்பது தெரிய வில்லை. எனவே தேனாம்பேட்டை போலீசார் சந்தேக மரணம் என்கிற பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். இறந்த பெண்ணின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வந்த பிறகு மரணத்திற்கான காரணம் என்ன? என்பது தெரிய வரும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.