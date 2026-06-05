தலையில்லாமல் நிர்வாண கோலத்தில் கிடந்த ஆண் சடலம்; பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தை கதிகலங்க செய்த மர்ம சூட்கேஸ்
சம்பவ இடம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து சூட்கேஸைக் கொண்டு வந்த நபரை அடையாளம் காணும் பணியிலும் போலீஸார் களமிறங்கி உள்ளனர்.
Published : June 5, 2026 at 8:21 PM IST
சென்னை: எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் தலையில்லாமல், நிர்வாண கோலத்தில் ஆண் சடலம் சூட்கேஸில் இருந்து மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை, பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இன்று காலை சுமார் 8 மணியளவில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீஸார் வழக்கம்போல் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது ரயில் நிலையத்தின் 4 ஆவது நடைமேடையில் வெளியே செல்லும் பாதைக்கு அருகில், நீல நிற சூட்கேஸ் ஒன்று கேட்பாரற்று கிடந்துள்ளது. இதை பார்த்து சந்தேகமடைந்த ரயில்வே ரோந்து போலீஸார், அந்த சூட்கேஸை திறந்துப் பார்த்துள்ளனர்.
அவர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் வகையில், தலை இன்றி சுமார் 40 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் அழுகிய நிலையில் கிடந்துள்ளது. மேலும், அது ஆடையின்றி நிர்வாண கோலத்திலும் இருந்துள்ளது.
உடனே இதுகுறித்து பெரம்பூர் ரயில் நிலைய போலீஸார், ஓட்டேரி பி2 காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் உதவி ஆணையர் ரமேஷ்பாபு தலைமையிலான போலீஸார் உடலைக் கைப்பற்றினர். மேலும் அங்கிருந்த தடயங்களையும் அவர்கள் சேகரித்தனர்.
இதையடுத்து, தலை இல்லாமல் கிடந்த அந்த உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த ஓட்டேரி காவல் நிலைய போலீஸார், தற்போது விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக தலை இல்லாத முண்டத்தை சூட்கேசில் அடைத்து கொண்டு வந்து ரயில் நிலையத்தில் வைத்து சென்ற நபர் யார்? கொலையுண்ட ஆண் யார்? எதற்காக கொலை செய்யப்பட்டார்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
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சம்பவ இடம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து சூட்கேஸை கொண்டு வந்த நபரை அடையாளம் காணும் பணியிலும் போலீஸார் களமிறங்கி உள்ளனர்.
மிகவும் பரபரப்பாக இயங்கும் பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில், பட்டப்பகலில் சூட்கேசில் ஆண் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் ரயில் பயணிகள் மத்தியிலும், பெரம்பூர்வாசிகள் மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.