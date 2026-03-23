குளிர்கால மூடுபனி அடர்த்தியாக இருக்க என்ன காரணம்? சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் வெளியான தகவல்
மூடுபனியின் அடர்த்தியையும், கால அளவையும் மாசுபாடு எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பது குறித்த சிறந்த புரிதலை இந்த ஆய்வுகள் உணர்த்துவதாக சென்னை ஐஐடி இணைப் பேராசிரியர் சந்தன் சாரங்கி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 23, 2026 at 6:24 PM IST
சென்னை: வடஇந்தியாவில் குளிர்கால மூடுபனி அதிகமாகவும், அடர்த்தியாகவும் இருக்க துகள் மாசுபாடே காரணம் என்று சென்னை ஐஐடி நடத்திய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.
சென்னை ஐஐடியில் சிவில் பொறியியல் துறையைச் சேர்ந்த முதன்மை பேராசிரியர் அருண், இணைப் பேராசிரியர் சந்தன் சாரங்கி ஆகியோர் சர்வதேச நிபுணர்களுடன் இணைந்து நடத்திய ஆய்வில் இரவு நேரங்களில் காற்றில் கலந்திருக்கும் பல்வேறு மாசு துகள்களின் கலவையே வடஇந்தியாவில் மூடுபனி அதிகமாக இருப்பதற்கும், அதன் அடர்த்திற்கும் காரணம் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
வடஇந்தியாவில் குளிர்காலத்தில் இரவு நேரங்களில் நிலவும் அமைதியான வானிலை தரைக்கு அருகே மாசுக்கள் தேங்க காரணமாக அமைகிறது. காற்றின் வெப்பநிலை குறையும் போது இந்த மாசுத் துகள்களின் மீது நீராவி மிக வேகமாக சுருங்குகிறது. இதனால் சில மைக்ரோ மீட்டர் அளவுக்கு நீர்த்துளிகள் உருவாகின்றன. ஒரு கனமீட்டருக்கு ஏறத்தாழ 10 முதல் 50 மில்லியன் வரை உருவாகும். இந்த நீர்த்துளிகள் ஒளியைத் தடுத்து பார்வைத்திறன் குறைவதற்கு வழிவகுக்கின்றன.
இந்த நீர்த்துளிகள் உருவாகும் போது வெளியிடும் மறைவெப்பம், மூடுபனி செங்குத்தாக வளரக் காரணமாகிறது. இதன் விளைவாக ஏறத்தாழ 600 முதல் 800 மீட்டர் உயரத்தை மூடுபனி எட்டுகிறது. இது முன்பு கணிக்கப்பட்டதை விட அதிக உயரமாகும். அடுத்த நாள் காலையில் இந்த அடர்த்தியான அடுக்கு மாபெரும் கேடயம் போல் செயல்பட்டு சூரிய ஒளியைத் தடுத்து விடுகிறது. சூரியசக்தி தரையை வந்தடையாமல் இருக்கும் போது நிலப்பரப்பின் வெப்பமடைதல் குறைந்து, மூடுபனி ஆவியாவதைத் தாமதப்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக ஏற்படும் மந்த வானிலை விமானங்களின் இயக்கத்தை நிறுத்தவும், ரயில் போக்குவரத்தில் தாமதம் ஏற்படவும் வழிவகுக்கிறது.
இது குறித்து சென்னை ஐஐடி சிவில் பொறியியல் துறையின் முதன்மை பேராசிரியர் அருண் கூறுகையில், "மூடுபனி அடுக்கு தொடர்ந்து நீடித்தால் நிலப்பரப்பின் சூரிய வெப்பம் மேலும் குறையும். அடுத்த நாள் இரவிலும் நீராவி சுருங்குவதற்கு சாதகமான சூழலை இது உருவாக்குகிறது. வடஇந்தியாவில் மூடுபனி அதிகரிப்பதற்கு புவி வெப்பமடைதலோடு தொடர்புடைய காற்றோட்ட மாற்றங்களே மூலக்காரணம் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்பி வந்தனர். இருப்பினும், குறிப்பிட்டப் பகுதி அளவிலான மாசுபாடும் மூடுபனி நிகழ்வுகளை நீட்டிக்கச் செய்வதில் சமஅளவில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது என்பது தெரிய வந்துள்ளது" என்றார்.
அதே போல் சென்னை ஐஐடி சிவில் பொறியியல் துறையின் இணைப் பேராசிரியர் சந்தன் சாரங்கி கூறுகையில், "மூடுபனியின் அடர்த்தியையும், கால அளவையும் மாசுபாடு எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பது குறித்த சிறந்தப் புரிதலை இந்தத் தரவுகள் அளிக்கின்றன. மூடுபனி குறித்த முன்னறிவிப்புகளை மேம்படுத்த இந்தப் புரிதல் மிக அவசியம். விமானிகளோ, விமான நிலையங்களோ முறையான சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க இது உதவிகரமாக இருக்கும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த ஆய்வில், சைப்ரஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டை சேர்ந்த விஜய் கனவாடே, அமெரிக்காவின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிதி அமைப்பைச் சேர்ந்த ரித்தேஷ் கௌதம், இந்தியாவின் நொய்டாவில் உள்ள பென்னட் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மனோஜ் கே.சிங், அமெரிக்காவின் பசிபிக் நார்த்வெஸ்ட் நேஷனல் ஆய்வகத்தைச் சேர்ந்த யுன் கியான் ஆகியோர் இணை ஆசிரியர்களாக பணியாற்றி உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.