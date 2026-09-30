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ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வெல்வதே இலக்கு - குத்துச்சண்டையில் கலக்கும் கோவை பள்ளி மாணவி

மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்றதன் மூலம், மணிப்பூரில் அக்டோபரில் நடைபெறவுள்ள தேசிய அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில், தமிழ்நாடு அணி சார்பில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளார் ஜெனி அகல்யா.

மாணவி ஜெனி அகல்யா
மாணவி ஜெனி அகல்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 6:01 AM IST

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-BY எஸ். சீனிவாசன்

கோவை: கோவையில் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவி ஜெனி அகல்யா, தனது விடாமுயற்சியாலும் பயிற்சியாலும் தேசிய அளவிலான குத்துச் சண்டை போட்டிக்குத் தயாராகி உள்ளார்.

ஏழ்மை நிலையையும், எளிய பின்னணியையும் சவாலாக ஏற்று, அவற்றையே தனது வெற்றிக்கான படிக்கட்டுகளாக மாற்றி விளையாட்டுத் துறையில் தேசிய அளவில் தடம் பதித்து வருகிறார் மாணவி ஜெனி அகல்யா.

​சமீபத்தில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில் 17 வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான (50 முதல் 52 கிலோ) எடைப் பிரிவில், கோவை மாவட்டத்தின் சார்பில் ஜெனி அகல்யா பங்கேற்றார். எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அனைவரையும் தனது துரிதமான அசைவுகளாலும், துல்லியமான குத்துகளாலும் வீழ்த்தி களத்தில் அபார திறமையை வெளிப்படுத்தினார். இறுதிப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.

இந்த போட்டியில் தங்கம் வென்றதன் மூலம், மணிப்பூர் மாநிலத்தில் அக்டோபர் மாதம் நடைபெறவுள்ள தேசிய அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில், தமிழ்நாடு அணி சார்பில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளார்.

மாணவி ஜெனி அகல்யா
மாணவி ஜெனி அகல்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)

யார் இந்த ஜெனி அகல்யா?

மாணவி ஜெனி அகல்யா, ​கோவை ரத்தினபுரி பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இவரது பெற்றோர் கண்ணன் - மரியா பிளாவியா. தந்தை கண்ணன், ஆட்டோ மெக்கானிக்காக பணியாற்றி வருகிறார். போதிய பொருளாதார வசதிகள் இல்லாதபோதும், மகளின் விளையாட்டு ஆர்வத்திற்கு எவ்வித தடையுமின்றி பெற்றோர் ஆதரவளித்து வருகின்றனர்.

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சொற்ப வருமானத்தில், மகளின் விளையாட்டுப் பயிற்சிக்கும் சத்தான உணவிற்கும் முன்னுரிமை அளித்து ஊக்கப்படுத்தி வரும் பெற்றோர், இச்சாதனையின் பின்னணியில் மிகப்பெரிய தூணாக விளங்குகின்றனர்.

​கிக்பாக்சிங்கில் படைத்த சாதனைகள்

​ஜெனி அகல்யா, குத்துச்சண்டை போட்டிக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே 'கிக்பாக்சிங்' விளையாட்டில் தேசிய அளவில் பல்வேறு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தவர். ​கிக்பாக்சிங்கில் கிடைத்த அடிப்படைப் பயிற்சியும், வேகமும், மன உறுதியும் தற்பொழுது குத்துச்சண்டை விளையாட்டிலும் அவர் குறுகிய காலத்தில் சாதனை படைக்கப் பெருமளவில் உதவியுள்ளன.

கிக்பாக்சிங் தேசியப் போட்டிகளில் பெற்ற அனுபவத்தைக் கொண்டு, தற்பொழுது முறையான குத்துச்சண்டைப் பிரிவிலும் தேசிய அளவிற்கு முன்னேறியிருப்பது அவரது திறமைக்கு சான்றாக உள்ளது.

​பள்ளிக்கும் மாவட்டத்திற்கும் பெருமை

தமிழ்நாட்டில் ​அரசு மற்றும் மாநகராட்சிப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் விளையாட்டுத் துறையில் தேசிய அளவில் சாதனை படைப்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், ரத்தினபுரி மாநகராட்சி பள்ளிக்கு ஜெனி அகல்யா மிகப்பெரிய பெருமையைத் தேடித் தந்துள்ளார்.

​இவரது சாதனையைக் பாராட்டி, பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர், உதவி ஆசிரியர்கள், உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் மற்றும் சக மாணவ-மாணவிகள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அரசுப் பள்ளியில் படிக்கும் ஒரு மாணவி, பொருளாதாரச் சூழலைக் கடந்து தேசிய அளவில் தமிழ்நாட்டைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது மற்ற மாணவர்களுக்கும் பெரும் ஊக்கமளிப்பதாக அமைந்துள்ளது.

மாணவிக்கு பயிற்சி அளிக்கும் பயிற்சியாளர் மயில்சாமி
மாணவிக்கு பயிற்சி அளிக்கும் பயிற்சியாளர் மயில்சாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

​எதிர்கால லட்சியமும் எதிர்பார்ப்பும்

​தேசிய அளவில் தங்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்ப்பதே தனது முதன்மை இலக்கு என்று தெரிவிக்கும் ஜெனி அகல்யா, எதிர்காலத்தில் சர்வதேச போட்டிகளிலும், ஒலிம்பிக் போட்டிகளிலும் பங்கேற்று இந்திய நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பது தனது வாழ்நாள் லட்சியம் என்றும் கூறியுளறளார். அந்த இலக்கோடு தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறிய அவர், தனது அடுத்த களம் குறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பகிர்ந்து கொண்டார்.

மாணவி ஜெனி அகல்யா
மாணவி ஜெனி அகல்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)

"மாநில அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு தயாராகி வருகிறேன். தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மட்டுமே குத்துச்சண்டை போட்டிக்கான பயிற்சி பெறும் இடங்களும் போதுமான கருவிகளும் உள்ளன.

கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களில் குத்துச்சண்டை பயிற்சி மைதானம் மற்றும் உபகரணங்கள் இருந்தால் என்னைப் போன்று பல மாணவ, மாணவிகள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.

பெண்களுக்கு தற்காப்பு கலை அவசியம். அதில் குத்துச்சண்டை தெரிந்திருந்தால் இன்னும் கூடுதல் பலமாக இருக்கும். பெண்களுக்கு தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலை பெரும்பாலும் இருப்பதில்லை. முதல் தோல்வியை கண்டு துவண்டு விடாமல் தொடர் முயற்சியில் ஈடுபட்டால் என்னைப் போன்று சாதிக்கலாம்" என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார் ஜெனி அகல்யா.

பயிற்சியாளர் மயில்சாமி
பயிற்சியாளர் மயில்சாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

"உயரமானவர்களுடன் மோதுவதற்கு சிறப்பு பயிற்சி"

இதுகுறித்து மாணவி ஜெனி அகல்யாவின் பயிற்சியாளரும், முன்னாள் ராணுவ வீரருமான மயில்சாமி கூறுகையில், "ஜெனி அகல்யா சிறு வயதில் இருந்தே குத்துச்சண்டையில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று வெற்றியும் பெற்று வருகிறார். இவர் உயரம் சற்று குறைவாக இருப்பதால் அவரை விட உயரமானவர்கள் போட்டியில் பங்கேற்பார்கள் என்பதால் அதற்கு தகுந்தாற்போல் பயிற்சி அளித்து வருகிறேன்.

மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டியில் ஜெனி அகல்யா தங்கம் வென்றுள்ளார். அடுத்த கட்டமாக தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளார். குத்துச்சண்டை என்பது நுணுக்கமான போட்டி. இதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் அரசு செய்து கொடுத்தால் இன்னும் ஏராளமான மாணவர்கள் பயிற்சி பெற வருவார்கள்.

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சென்னையில் மட்டுமே குத்துச்சண்டை வீரர்களுக்கான பயிற்சி மைதானம், உபகரணங்கள் ஆகியவை உள்ளன. கோவையிலும் மாணவர்கள் அதிக ஆர்வமுடன் குத்து சண்டை போட்டியில் பங்கேற்கின்றனர். அவர்களுக்கான பயிற்சி மையம் இருந்தால் அதிகளவிலான மாணவர்கள் மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

அரசின் உதவி கிடைக்குமா?

வறுமையைக் கடந்து விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை படைக்கத் துடிக்கும் மாணவி ஜெனி அகல்யாவை போன்ற அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு, அரசின் முறையான நிதியுதவியும் உயர்தரப் பயிற்சிகளும் கிடைக்கும் பட்சத்தில், இவர்கள் சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவின் கொடியை உயரப் பறக்கச் செய்வார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. மணிப்பூரில் நடைபெறும் தேசிய குத்துச்சண்டை போட்டியில், தமிழ்நாடு சார்பில் களமிறங்கும் மாணவி ஜெனி அகல்யா பதக்கம் வெல்ல கோவை மாவட்டமே வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறது.

TAGGED:

COIMBATORE STUDENT BOXING
JENI AHALYA BOXOR
ஜெனி அகல்யா
குத்துச் சண்டை
SCHOOL STUDENT SHINES IN BOXING

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