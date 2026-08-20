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அடுத்த பிரதமர் விஜய்யா? கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் பதில்

கர்நாடகாவில் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்திற்கு வந்திருக்கிறேன். இதை பெருமையாகவும், கடமையாகவும் நினைக்கிறேன் என கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் தெரிவித்தார்.

கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே சிவக்குமார்
கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே சிவக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 10:58 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்தான் அடுத்த பிரதமர் என தவெகவினர் பரவலாக பேசி வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் இளம் பிரதமர்களில் ஒருவரும், நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவருமான முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் 82 ஆவது பிறந்தநாள், நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியினரால் இன்று (ஆகஸ்ட் 20) அனுசரிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், கோவளத்தில நடைபெற்ற தென் மண்டல முதலமைச்சர்கள் கவுன்சில் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தமிழ்நாடு வந்த கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் 82 ஆவது பிறந்தநாள் தினத்தை முன்னிட்டு ராஜீவ்காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட இடமான காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள அவரின் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்தும், மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினர். இதை அடுத்து அவர் நினைவிடத்தில் மரக் கன்றுகளை நட்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தென்னிந்தியா முதலமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வருகை தந்ததால் ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்திற்கு வருகை தரும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்களை கொண்டு வந்தவர், முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி. காந்தி குடும்பம் வளர்ச்சிதான் இந்தியாவின் வளர்ச்சி, காந்தி குடும்பம் வலிமை தான் இந்தியாவின் வலிமை, காந்தி குடும்பம் முன்னேற்றம் தான் இந்தியாவின் முன்னேற்றம்.

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தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அடுத்த பிரதமர் என்பது குறித்து எதுவும் நான் பேச மாட்டேன். தொகுதி மறுவரையறையை 1971 மக்கள் தொகையின் படி தென்னிந்திய மாநிலங்கள் தொடர வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளனர். தென்மாநிலங்கள் சார்பாக வந்திருப்பவர்கள் அனைவரும் இளம் வயதினர். ஆனால், இந்த கூட்டத்தில் பெரிய விஷயங்களைப் பற்றிப் பேச வில்லை" என தெரிவித்தார்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்திற்கு வருவது வழக்கமான ஒன்று. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடர்ந்து 15 ஆண்டுகளாக ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்திற்கு வந்து மரியாதை செலுத்தியுள்ளேன். ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது இந்த இடத்தை கட்ட உதவியாக இருந்தார். கர்நாடகாவில் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்திற்கு வந்திருக்கிறேன். இதை பெருமையாகவும், கடமையாகவும் நினைக்கிறேன். இந்தியா முழுவதையும் காங்கிரஸ் தான் பாதுகாக்கிறது" என்றார்.

TAGGED:

கர்நாடக முதலமைச்சர் டிகே சிவகுமார்
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