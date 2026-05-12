திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று என்று சொன்ன விஜய் அதிமுகவை சேர்த்துக் கொள்வாரா? ஆர்.எஸ்.பாரதி கேள்வி
அதிமுக எம்எல்ஏ சி.வி.சண்முகம் எப்போதும் பதவியில் இருந்தவர். அதிமுக உடைவதற்கு அக்கட்சியினர் எங்களை காரணம் சொல்கிறார்கள் என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்தார்.
Published : May 12, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று தாங்கள்தான் என்றும், மாற்றம் வேண்டும் என்றும் கூறி ஆட்சிக்கு வந்த முதலமைச்சர் விஜய், அதிமுகவை தங்களுடன் சேர்த்துக் கொள்வாரா? என திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்துள்ளார். அவருக்கு அதிமுகவின் ஒரு தரப்பினர் ஆதரவு தருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "சட்டமன்றத்தில் திமுக ஆக்கபூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்கெனவே தெளிவுபடுத்தி விட்டார்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 5-ஆம் தேதி, தாம் போட்டியிட்ட கொளத்தூர் தொகுதிக்கு சென்று தனக்கு வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துவிட்டார். எதிர்க்கட்சியாக ஆக்கபூர்வமாக செய்ய வேண்டிய கடமைகளை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் செய்துவிட்டார்.
தமிழக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 234 தொகுதிகளில் கூட்டணியோடு 220 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி தலைமையில் திமுக ஆட்சி அமைந்தது, அந்த வரலாறை இன்று வரை யாரும் மாற்ற முடியவில்லை.
தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு போக வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக எங்களை காரணம் காண்பித்து அதிமுக எம்எல்ஏ சி.வி. சண்முகம் செல்ல வேண்டாம். சி.வி.சண்முகம் எப்போதும் பதவியில் இருந்தவர். அவருக்கு பதவி ஆசை உள்ளது. எனவே, அதிமுக உடைவதற்கு எங்களை காரணம் சொல்கின்றனர். பூட்டி வைக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் கதவை உடைத்துக் கொண்டு போவதற்கு காரணம் தேடுகின்றனர்.
அனைத்துக் கட்சிகளும் உடைந்து விட்டன. ஒரே ஒரு இடத்தில் கூட திமுக உடையவில்லை. வெற்றி தோல்வி குறித்து திமுகவிற்கு கவலை இல்லை. அதிமுக பொய்யான செய்திகளை பரப்பி வந்தனர் என்று ஏற்கனவே நான் கூறிவிட்டேன்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய், திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் மாற்று தாம்தான் எனக் கூறி ஆட்சிக்கு வந்தார். மாற்றம் வேண்டு என்று சொல்லிய விஜய், அதிமுகவை சேர்த்துக் கொள்வாரா?" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி கேள்வி எழுப்பினார்.