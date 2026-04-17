ETV Bharat / state

தொல்லியல் சின்னமான திருமலை பாதுகாக்கப்படுமா? ஏப்.18 உலக பாரம்பரிய நாளை ஒட்டி எழும் கோரிக்கை

தனியாக உள்ள பாறை இடுக்கில் சமணப் படுக்கைகளுடன் மங்கலத்தை குறிக்கும் ஸ்வஸ்திக் குறியீடும் காணப்படுகிறது.

திருமலை பாறை ஓவியங்கள்
திருமலை பாறை ஓவியங்கள்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சிவகங்கை: மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொல்லியல் சின்னமாக கருதப்படும் திருமலை பாறை ஓவியங்கள், தமிழ் எழுத்துக்கள் மற்றும் சமண படுக்கைகள் அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

யுனெஸ்கோ அமைப்பு 1983-ல் ஏப்ரல் 18-ம் தேதியை நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் களங்களுக்கான நாளாக அறிவித்தது. அன்றிலிருந்து ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 18-ம் தேதி உலக பாரம்பரிய நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. உலகின் பல்வேறு கலாச்சாரங்களை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாக திகழ்கிற முக்கிய நினைவுச் சின்னங்கள், வரலாற்று ஓவியங்கள், அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் இடங்கள் போன்றவற்றை பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இதன் நோக்கம்.

இந்த ஆண்டு உலக பாரம்பரிய நாளை முன்னிட்டு சிவகங்கை மாவட்டம் திருமலையில் அமைந்துள்ள பாறை ஓவியங்காள், தமிழ் எழுத்துகள் மற்றும் சமண படுக்கைகளை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு நிறுவனரும் புலவருமான கா. காளிராசா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழி எழுத்துகளின் மேல் பொதுமக்கள் வண்ணங்களால் எழுதியவை
தமிழி எழுத்துகளின் மேல் பொதுமக்கள் வண்ணங்களால் எழுதியவை

செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “ஏப்ரல் 18-ம் தேதி உலக மரபு நாளாக கொண்டாடப்படுவதைப் போல நவம்பர் 19 முதல் 25 வரை உலக மரபு வாரமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில் அரிய கலைக் கருவூலங்களாக உள்ள உலக பாரம்பரிய சின்னங்கள், அருங்காட்சியகங்கள் போன்ற இடங்களை எவ்விதக் கட்டணமும் இல்லாமல் கண்டுகளிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தொல்லியல் சின்னமாக கருதப்படும் திருமலையை பாதுகாக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்தார். தொடர்ந்து திருமலையின் சிறப்புகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் விவரித்தார்.

சிவகங்கையில் தொன்மையின் கருவூலமாக விளங்கும் திருமலை

திருமலையில் பெருங்கற்காலத்தைச் சேர்ந்த செஞ்சாந்து ஓவியங்கள் காணப்படுகின்றன. திருமலையின் மேல்பகுதியில் ‘பம்பர மலை’ என அழைக்கப்படும் மலைச்சரிவில் பறவை முகம், மனிதர்கள் கைகோர்த்து நிற்றல், மான் விலங்கின் மேல் மனிதன் அமர்ந்திருப்பது போன்ற பாறை ஓவியங்கள், கோட்டோவியம், எக்ஸ்ரே வடிவ ஓவியங்கள் என பலவித ஓவியங்கள் இக்குன்றில் காணப்படுகின்றன.

சமணப் படுக்கையில் தமிழிக் கல்வெட்டு

இம்மலையில் இயற்கையாக அமைந்துள்ள குகையில் சமணப் படுக்கைகள் இருக்கின்றன. இக்குகைத்தளத்தின் மேல் விளிம்பில் தண்ணீர் வடியாமல் வெட்டப்பட்டுள்ள காடிக்குக் கீழே 2000 ஆண்டுகள் பழமையான தமிழி (தமிழ் பிராமி) எழுத்து கல்வெட்டுகள் இரண்டு காணப்படுகின்றன. மேலும் தனியாக உள்ள பாறை இடுக்கில் சமணப் படுக்கைகளுடன் மங்கலத்தை குறிக்கும் ஸ்வஸ்திக் குறியீடும் காணப்படுகிறது.

சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு நிறுவனரும் புலவருமான கா. காளிராசா
சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு நிறுவனரும் புலவருமான கா. காளிராசா
ஏழு, எட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த குடைவரைக் கோயில்

மலையின் இடையில் மலைக்கொழுந்தீஸ்வரர் என்னும் கட்டுமானக் கோயில் அமைந்திருக்கிறது. இக்கோயிலின் உள்ளே 7, 8 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த முற்கால பாண்டியர்களின் குடைவரை ஒன்றும் உள்ளது. இதில் சிவனும் பார்வதியும் அமர்ந்த கோலத்தில் காட்சியளிக்கின்றனர். மேலும் இங்கு முருகனுக்கு சேவற் கொடியோடு மயில் மற்றும் ஆட்டுக்கிடா வாகனம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மிக அரிய வகையான ஒன்று. கட்டுமானக் கோயிலில் ஜடாவர்மன் குலசேகரப் பாண்டியன், மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் போன்றவர்களின் 35 கல்வெட்டுகள் காணப்படுகின்றன.

கலைகளின் கருவூலமாக திகழும் சிவகங்கை திருமலை காலம் செல்ல செல்ல பெரும் அழிவை சந்தித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் வேறு எந்த நினைவுச் சின்னங்களும் இவ்வளவு அழிவைச் சந்தித்ததில்லை. குறிப்பாக, தமிழி எழுத்தின் மேல் பொதுமக்களால் வண்ணங்களைக் கொண்டு எழுதப்பட்ட எழுத்துகள், பாறை ஓவியங்களின் மேல் கற்களைக் கொண்டு கீறி எழுதப்பட்டுள்ள எழுத்துகள் என தொடர்ச்சியாக பல அழிவைச் சந்தித்து வருகின்றன.

இதனை பாதுகாக்க சிவகங்கை தொல்நடைக் குழு பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களிடத்திலும், பொது மக்களிடத்திலும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இது தமிழக தொல்லியல் துறையின் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னங்களில் ஒன்றாகும். இருந்தாலும் மாணவர்கள் மற்றும் மக்களிடையே மன மாற்றம் ஏற்படாத வரை இதுபோன்ற அரிய நினைவுச்சின்னங்கள் அழிவை நோக்கியே செல்லும். எனவே உலக மரபு நாளில் தொன்மையை பாதுகாக்க உறுதி ஏற்போம் என வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

THIRUMALAI ARCHAEOLOGICAL MONUMENT
SIVAGANGAI THIRUMALAI
திருமலை தொல்லியல் சின்னம்
APRIL 18 HERITAGE DAY
WORLD HERITAGE DAY 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.