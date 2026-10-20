பட்டினப்பாக்கம் இல்ல; பல்லவன் இல்லத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்? தவறான முடிவு என அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பது ஏன்?
சென்னைக்கு வெளியில் குறைந்தது 500 முதல் 1,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் தலைமைச் செயலகத்தை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த நிர்வாக நகரத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று பாமக வலியுறுத்தி வருவதாக அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 1:15 PM IST
-By எஸ். உசேன்
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்துக்கு மீனவர்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், அதற்குப் பதிலாக அண்ணா சாலையிலுள்ள பல்லவன் இல்ல வளாகத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு பரிசீலித்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஒரு வாரத்துக்குள் வெளியாகலாம் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சென்னையில் ரூ. 1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய தலைமைச் செயலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவை வளாகம் அமைக்கத் தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக, சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் மொத்தம் சுமார் 25.55 ஏக்கர் நிலம் அடையாளம் காணப்பட்டது.
பட்டினபாக்கத்தில் தலைமை செயலக ஏற்பாடுகள்
இதில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் வருவாய்த் துறைக்குச் சொந்தமான நிலங்களும் அடங்கும். புதிய வளாகம் அமையவுள்ள இடத்தில் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான அனுமதியும் பெறப்பட்டிருந்தது. மேலும், மூன்று மாதங்களுக்குள் விரிவான திட்ட அறிக்கையை (DPR) தயாரித்து வழங்கவும், அடுத்தகட்டப் பணிகளைத் தொடங்கவும் பொதுப்பணித் துறைக்கு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதற்கிடையே, புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்காக அடையாளம் காணப்பட்ட நிலத்தின் சில பகுதிகள் குடியிருப்பு, நிறுவனப் பயன்பாடு, திறந்தவெளி மற்றும் பொழுதுபோக்கு பயன்பாடு என வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. இதனையடுத்து, நிலத்தின் பயன்பாட்டை மாற்றுவது தொடர்பாக சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் (CMDA) குழுமக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு குடியிருப்பு பயன்பாட்டில் இருந்து வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான நில வகைப்பாட்டுக்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
மீனவர்கள் எதிர்ப்பு
இந்நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்துக்கு அப்பகுதி மீனவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். புதிய வளாகம் அமைக்கப்பட்டால், தங்களின் பாரம்பரிய மீன்பிடித் தொழிலும், கடற்கரையை அணுகுவதற்கான உரிமையும் பாதிக்கப்படும் என்றும், வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
மேலும், பட்டினப்பாக்கத்தைச் சுற்றியுள்ள மீனவக் கிராமங்களைச் சேர்ந்த குடும்பங்கள் இந்த திட்டத்துக்கு எதிராகப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டன. சீனிவாசபுரம் கடற்கரையில் கருப்புக் கொடி ஏந்தியும் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கப்பட்டது. திமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளும் மீனவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
இதனால், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டம் தொடர்பாக அரசுக்கு அழுத்தம் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையே, இந்தத் திட்டம் தொடக்கக் கட்டத்தில்தான் இருப்பதாகவும், இதுதொடர்பாக இறுதி முடிவு எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருந்தார்.
பல்லவன் இல்லத்தில் தலைமை செயலகம்?
இந்தச் சூழலில் தான், சென்னையின் அண்ணா சாலையில் அமைந்துள்ள 13.22 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பல்லவன் இல்ல வளாகத்தைப் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான மாற்று இடமாகத் தமிழ்நாடு அரசு பரிசீலித்து வருவதாகவும், இது தொடர்பாக ஒரு வாரத்தில் அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பல்லவன் இல்ல வளாகத்தில் தற்போது மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் (MTC) தலைமையகம், அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் (SETC) தலைமையகம் மற்றும் இரண்டு மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த இடம் ஏற்கெனவே அரசுக்குச் சொந்தமானது என்பதால், புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்பதும், அங்கு வசிக்கும் மக்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படாது என்பதும் சாதகமான அம்சங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. மேலும், பேருந்து, புறநகர் ரயில் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் உள்ளிட்ட போக்குவரத்து வசதிகள் கிடைப்பதால் அரசு ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வந்து செல்வதற்கு எளிதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.
பல்லவன் இல்லம் புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்டால், அங்கு செயல்பட்டு வரும் MTC மற்றும் SETC தலைமையகங்களை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையப் பகுதிக்கு மாற்றுவது குறித்தும் அரசு பரிசீலிக்கலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இதுதொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அன்புமணி ராமதாஸ் எதிர்ப்பு
இதற்கிடையே, பல்லவன் இல்லத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக வெளியாகியுள்ள தகவலுக்கு பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
பல்லவன் இல்லத்தில் தலைமைச் செயலகம்
கட்ட திட்டமா? மீண்டும், மீண்டும் தவறான
முடிவுகளை தமிழக அரசு எடுக்கக் கூடாது.
சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் வீட்டு வசதி வாரியத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் திட்டத்தைக் கைவிட்டு, அண்ணா சாலையில் பல்லவன் இல்லத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகத்தைக் கட்ட அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக வெளியாகியுள்ள செய்திகள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.
பல்லவன் இல்லத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படவுள்ளதாக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள செய்திகள் உண்மையா? என்பதை தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். இந்த செய்தி உண்மையெனில், பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டும் முடிவை அரசு கைவிட்டிருப்பது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால், பல்லவன் இல்லத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவு அதைவிட பல மடங்கு தவறானது.
பல மடங்கு தவறான முடிவு
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படக் கூடாது என்பதற்கு எவ்வளவு காரணங்களும், நியாயங்களும் உள்ளனவோ, அதை விட 100 மடங்கு அதிக நியாயங்களும், காரணங்களும் பல்லவன் இல்லத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படக் கூடாது என்பதற்கு உள்ளன. சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமுள்ள இடங்களை பட்டியலிட்டால், அதில் முதல் 3 இடங்களில் பல்லவன் இல்லம் அமைந்துள்ள பகுதி இடம் பிடிக்கும்.
சென்னையின் முதன்மைச் சாலையான அண்ணா சாலை ஏற்கனவே கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கித் தவிக்கும் நிலையில், பல்லவன் இல்லத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட்டால், அதன்பின் அண்ணா சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது.
அதுமட்டுமின்றி, பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக அடையாளம் காணப்பட்ட இடத்தின் மொத்தப்பரப்பு 26.26 ஏக்கர் ஆகும். கலைஞர் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில் கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு 39.54 ஏக்கர் ஆகும். அங்கு தலைமைச் செயலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவைச் செயலகமாக கட்டப்பட்டு, இப்போது ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வரும் கட்டடங்கள் அமைந்துள்ள நிலப்பகுதி மட்டும் 19.48 ஏக்கர் ஆகும். ஆனால், இப்போது புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட தேர்வு செய்யப்பட்ட பல்லவன் இல்லத்தின் மொத்தப் பரப்பளவே 13.22 ஏக்கர் மட்டும் தான்.
ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் கட்டப்பட்ட புதிய தலைமைச் செயலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவைச் செயலகம் செயல்பாட்டுக்கு வந்திருந்தால் கூட, இன்றைய நிலையில் அது போதிய இட வசதி இல்லாததாகவும், நெருக்கடி மிகுந்ததாகவும் தான் இருந்திருக்கும். அதேபோல், பட்டினப்பாக்கத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட 26.36 ஏக்கரும் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கு போதுமானதாக இருக்காது என்பது தான் நகரமைப்பு வல்லுனர்களின் கருத்து ஆகும். அவ்வாறு இருக்கும் போது, ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டதில் மூன்றில் ஒரு பங்கும், பட்டினப்பாக்கத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டதை விட பாதியளவும் மட்டுமே கொண்ட பல்லவன் இல்லத்தில் எவ்வாறு நெருக்கடி இல்லாமல் தலைமைச் செயலகம் கட்ட முடியும்?
வெள்ள ஆபத்துக்கு வழிவகுக்கும்
மேலும், புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள பல்லவன் இல்லம், கூவம் ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது. அங்கு 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் தலைமைச் செயலகம் கட்டப்பட்டால், அது சுற்றுச் சூழலை பாதிப்பதுடன், வெள்ள ஆபத்து ஏற்படுவதற்கும் வழி வகுக்கும். அதுமட்டுமின்றி, பல்லவன் இல்லத்தின் தெற்கில் அண்ணா சாலை, கிழக்கில் பல்லவன் சாலை, மேற்கில் கூவம் ஆறு, வடக்கில் புனித மேரி போர்வீரர்கள் கல்லறை மற்றும் பாடிகார்ட் முனீஸ்வரர் ஆலயம் ஆகியவை இருப்பதால் எதிர்காலத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை விரிவாக்கம் செய்ய நினைத்தால் கூட அது சாத்தியமாகாது.
|இதையும் படிங்க: புதிய தலைமை செயலகம் எங்கே கட்ட வேண்டும் என அரசுக்கு உத்தரவிட முடியாது - உயர் நீதிமன்றம் கருத்து
தமிழ்நாடு அரசுக்கு புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான தேவை 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடிக்கிறது. புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படுவதை பாமக முழுமையாக ஆதரிக்கிறது. ஆனால், அது தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் எதிர்காலத் தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டு, பரந்து விரிந்த நிலப்பரப்பில் அனைத்து வசதிகளுடன் கட்டப்பட வேண்டும் என்பதே பாமகவின் நிலைப்பாடு ஆகும்.
பட்டினபாக்கம் மட்டுமல்ல; பல்லவன் இல்லமும் பொருத்தமற்றது
சட்டப்பேரவையில், புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், புதிய வளாகம் அடுத்த நூறாண்டுகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் அமையும் என்று தெரிவித்தார். முதலமைச்சரின் இந்த கனவு நிறைவேற வேண்டும் என்றால், அதற்கு பட்டினப்பாக்கம் மட்டுமின்றி, பல்லவன் இல்லமும் பொருத்தமானது அல்ல என்பது தான் எனது கருத்து. அதனால் தான் சென்னைக்கு வெளியில் குறைந்தது 500 முதல் 1000 ஏக்கர் பரப்பளவில் தலைமைச் செயலகத்தை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த நிர்வாக நகரத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று பாமக வலியுறுத்தி வருகிறது. அதை விடுத்து முதலில் பட்டினப்பாக்கம், அடுத்து பல்லவன் இல்லம் என திட்டமிடுவதன் மூலம் தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும், மீண்டும் தவறு செய்து வருகிறது.
புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் விஷயத்தில் தமிழக அரசு திறந்த மனதுடனும், தொலைநோக்குப் பார்வையுடனும் செயல்பட வேண்டும். அதற்காக, பாமக ஏற்கனவே யோசனை தெரிவித்தவாறு, சென்னைக்கு வெளியில் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை கட்ட முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.