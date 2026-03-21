நோய்த்தொற்று பரவும் இடமாக மாறிப்போன மருதூர் ஏரி - தூர் வரப்படுமா?
Published : March 21, 2026 at 6:54 PM IST
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே பாசன வசதிக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மருதூர் ஏரி, கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்து, கழிவுகளால் நிரம்பி, தொற்று நோய் பரப்பும் இடமாக இருப்து பொதுமக்களை கவலை அடையச் செய்துள்ளது.
விழுப்புரம் அருகே பொதுப் பணித் துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் முக்கிய நீர் நிலை, மருதூர் ஏரி. இந்த ஏரியில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, தூர் வாரி, கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுத்து, மழை நீரை சேமிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். இந்த ஏரியை தூர் வாருவதால், நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர்ந்து இந்த பகுதியில் விவசாயம் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், ஏரியை சுற்றி உள்ள கே.கே. ரோடு, மணிநகர், சாலமேடு ஆகிய இடங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும், கே.கே. ரோடு பகுதியில் உள்ள சில்வர் பட்டறை அருகே தொடர்ந்து கோழி இறைச்சிகளை கொட்டப்படுவதாலும், பன்றிகளை வளர்ப்பதாலும் பெரிய அளவில் நோய்த்தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இரவு நேரங்களில் கொசுத் தொல்லை அதிக அளவில் இருப்பதாகவும், இது தொடர்பாக பலமுறை நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் எந்தவொரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
மருதூர் ஏரி தூர் வாரப்பட்டால், விழுப்புரம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர்ந்து, விவசாயத்திற்குத் தேவையான நீர் கிடைக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ள நிலையில், தொடர்ந்து கழிவுகள் மட்டுமே கொட்டப்படுவதால், இது, ஏரியா அல்லது பொது கழிப்பிடமா என்ற கேள்வி மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
ஏரி, குளம், குட்டை போன்றவற்றை தூர்வாரும் பணிகளை அரசு அனுமதியுடன் தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது பொதுமக்களே சொந்த முயற்சியில் மேற்கொள்ளலாம் என்கிற விதிமுறை அமலில் உள்ளது. மேலும், மருதூர் ஏரியை தூர் வாருவது தொடர்பாக கடந்த திமுக ஆட்சியில் குறிப்பிட்ட நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே தூர்வாரப்பட்டுள்ளது. அந்த தொகையை சில ஆளும் கட்சி நிர்வாகிகள் அபகரித்துவிட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இந்த பகுதியில் பன்றிகள் வளர்ப்பதற்கு அனுமதியில்லை. ஆனால், பன்றிகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. இரவு நேரங்களில், நகராட்சி குப்பை வாகனங்களில் கோழி இறைச்சி கழிவுகள் கொண்டு வந்து கொட்டப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் நகராட்சி நிர்வாகத்தின் உடந்தையுடன் நடப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் கருவேல மரங்கள் ஏரியை ஆக்கிரமித்துள்ளதுடன், ஏரி தூர் வாரப்படாததால் சதுப்பு நிலமாக காட்சியளிக்கிறது. அப்பகுதியில் வசிக்கும் சிறு குழந்தைகள் விளையாட்டுத்தனமாக ஏரியில் இறங்கி விளையாடுவதால், ஏதேனும் உயிர் சேதம் ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற அச்சம் நிலவுகிறது. எனவே, எந்த அசம்பாவிதமும் ஏற்படும் முன், நகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து ஏரியைத் தூர் வார வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.