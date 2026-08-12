உலகை மிரட்டும் எல் நினோ - தமிழ்நாட்டில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு வருமா? வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் விளக்கம்

உலகை மிரட்டும் எல் நினோ - தமிழ்நாட்டில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு வருமா? வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் விளக்கம்
கடந்த காலங்களில் வலுவான எல் நினோ ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை நன்றாக பெய்துள்ளது. எனவே, இந்த ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழை சாதகமாக அமைய வாய்ப்பு உள்ளது என்று வி.ஆர்.துரை நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 12, 2026 at 9:00 AM IST
By- எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
தமிழ்நாட்டில் போதிய மழை பெய்யதால் நடப்பாண்டு குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அணைகளில் நீர் இருப்பு குறைந்துள்ளது. ஆறுகள் வறண்டு காணப்படுகின்றன. இது ஒருபுறம் என்றால், எல்நினோ காலநிலை மாற்றத்தால் நடப்பாண்டு வழக்கத்தைவிட வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாகவே உள்ளது.
எல்நினோ காலநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை கணித்துக் கூறுவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இயங்கும் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் (CCCDM) தலைமையில் ஒரு குழுவை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. பேராசிரியர் எஸ்.கண்மணி தலைமையிலான குழுவில், நீரியல் மற்றும் நீர்வளப் பொறியியல் ஆய்வகத்தின் பேராசிரியர் பாலாஜி நரசிம்மன் மற்றும் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்தக்குழுவானது, எல்நினோ காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை கண்டறிந்து, தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மைக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கும்.
இந்த நிலையில், எல் நினோ காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அதற்கான வரையறை, மழையின் போக்கு ஆகியவை குறித்து சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் வி.ஆர்.துரை, ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார். அவற்றை விரிவாக பார்க்கலாம்.
கேள்வி: இந்த ஆண்டு "தீவிர எல் நினோ ஆண்டு" என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தாக்கம் தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவிற்கு இருக்கும்?
வி.ஆர்.துரை: தற்போதைய நிலவரப்படி, பசிபிக் பெருங்கடலில் எல் நினோ உருவாகி தொடர்ந்து வலுப்பெற்று வருகிறது. 2026-இல் மே, ஜூன், ஜூலை மாதங்களுக்கான மூன்று மாத சராசரி கடல்வெப்பநிலை உயர்வு ONI (ஓஷியானிக் நினோ இன்டெக்ஸ்) அளவு +1.4°C-ஆக உள்ளது. இந்த ONI என்பது பசிபிக் பெருங்கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இயல்பைவிட எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளது அல்லது குறைவாக உள்ளது என்பதை அளவிடும் குறியீடாகும்.
தேசிய பெருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம்(NOAA ) , காலநிலை பாதுகாப்பு மையம் (CPC ), இந்தியாவின் பருவமழை இயக்க காலநிலை முன்னறிவிப்பு அமைப்பு ஆகியவை வரும் மாதங்களில் எல் நினோ மேலும் வலுப்பெறும் என்று தெரிவிக்கின்றன.
குறிப்பாக, அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் மிக வலுவான எல் நினோ காலநிலைக்கு செல்லும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எல் நினோ 2027-ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் வரை நீடிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
வெப்பத்தின் அளவின்படி எல்நினோ வரையறை
கடல் மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை, தொடர்ந்து 5 மாதங்களுக்கு அதன் இயல்பு நிலையை விட 0.5°C-க்கு மேல் அதிகரிக்கும்போது எல்நினோ காலம் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படுகிறது. சாதாரண நிலையில் வெப்பநிலை மாற்றம் -0.5°C முதல் +0.5°C வரை இருக்கும்.
மிதமான எல்நினோ நிலையில் +0.5°C முதல் +1.0°C வரையிலும், நடுத்தர எல்நினோ நிலையில் +1.0°C முதல் +1.4°C வரையிலும் வெப்பநிலை உயரும்.
வலுவான எல்நினோ நிலையில் +1.5°C முதல் +1.9°C வரையிலும், தீவிர எல்நினோ நிலையில் +2.0°C அல்லது அதற்கு மேலும் வெப்பநிலை உயரும்.
கேள்வி: வரும் கோடைக்காலம் பிப்ரவரியிலேயே தொடங்குமா? வெப்பத்தின் பாதிப்பு எப்படி இருக்கும்?
வி.ஆர்.துரை: வரும் பிப்ரவரி மாதத்தில் சில நாட்கள் வெப்பநிலை இயல்பைவிட அதிகமாக இருக்கலாம். குறிப்பாக, உள்மாவட்டங்களில் பகல் நேர வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், அதை வைத்து பிப்ரவரி மாதத்திலேயே கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டது என்று கூற முடியாது. தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மார்ச், ஏப்ரல், மே மாதங்களில்தான் வெப்பநிலை அதிகமாக காணப்படும்.
வலுவான எல் நினோ நிலவும் ஆண்டுகளில், அதற்கு அடுத்த ஆண்டில் வெப்பநிலை இயல்பைவிட சற்று அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குறிப்பாக, எல் நினோ காலநிலை 2027-ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் வரை நீடித்தால், 2027 மார்ச், ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் வெப்பநிலை இயல்பைவிட அதிகரிக்கலாம். அதனால், 2027 கோடையில் சில இடங்களில் அதிக வெப்பநிலையும், வெப்ப அலை நிகழ்வுகளும் ஏற்படக்கூடும்.
ஆனால், எந்த அளவுக்கு வெப்பம் அதிகரிக்கும், எந்தெந்த பகுதிகளில் வெப்ப அலை ஏற்படும் என்பதை இப்போதே துல்லியமாகக் கூற முடியாது. அந்த நேரத்தில் நிலவும் கடல் வெப்பநிலை, காற்றின் சுழற்சி, வங்கக்கடல், இந்தியப் பெருங்கடலின் நிலவரம் போன்ற பல காரணிகளும் முக்கியமாக இருக்கும்.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சார்பில், இந்த அனைத்து காரணிகளையும் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். 2027 கோடைக்காலம் நெருங்கும்போது, கிடைக்கும் புதிய தரவுகளின் அடிப்படையில், வெப்பநிலை மற்றும் வெப்ப அலைக்கான துல்லியமான முன்னறிவிப்புகளை வெளியிடுவோம். பொதுமக்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் உரிய வானிலை முன்னறிவிப்புகளையும், வெப்ப அலை தொடர்பான எச்சரிக்கைகளையும் வழங்குவோம்.
கேள்வி: கடல் வெப்பம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா?
வி.ஆர்.துரை: தற்போது பசிபிக் பெருங்கடலுடன், இந்தியப் பெருங்கடல் மற்றும் வங்கக் கடலின் சில பகுதிகளிலும் கடல் வெப்பநிலை இயல்பைவிட அதிகமாக உள்ளது. கடல் வெப்பநிலை தொடர்ந்து அதிகமாக இருந்தால், வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதம் அதிகரித்து, வங்கக் கடலில் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதிகள், புயல்கள் உருவாக சாதகமான சூழல் ஏற்படலாம்.
குறிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில், இதுபோன்ற வானிலை மாற்றங்கள், தமிழ்நாட்டில் கனமழைக்கு வாய்ப்பை அதிகரிக்கலாம். ஆனால், கடல் வெப்பநிலையானது, புயல் அல்லது கனமழையை தீர்மானிக்காது. காற்றின் வேக மாற்றம், வளிமண்டல ஈரப்பதம், காற்றின் சுழற்சி போன்ற பல காரணிகளும் முக்கியம்.
எனவே, எத்தனை புயல்கள் உருவாகும் அல்லது அவற்றின் தீவிரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை இப்போதே உறுதியாகக் கூற முடியாது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிலைமைகளை கண்காணித்து, தேவையான நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட முன்னறிவிப்புகளையும் எச்சரிக்கைகளையும் வெளியிடும்.
கேள்வி: 2026-இல் தென்மேற்கு பருவமழைக்காலத்தின் எல்நினோ பாதிப்பு எப்படி இருந்தது? இயல்பான மழை பெய்ததா?
வி.ஆர்.துரை: 2026-இல் தென்மேற்கு பருவமழைக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மழைப்பொழிவு மாவட்டத்திற்கு மாவட்டம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாறுபட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் 01-ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 09ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் 122.3 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. இயல்பான மழைப்பொழிவு 140.4 மி.மீ. ஆகும்.
இதன் மூலம் மாநில அளவில் மழைப்பொழிவு 13 சதவீதம் குறைவாகப் பதிவாகியுள்ளது.
மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு உள்மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் இயல்பை விட குறைவாக மழைப்பொழிவு இருந்தது. குறிப்பாக, ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர், சேலம், திருப்பூர், நீலகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களில் மழை போதிய அளவில் இல்லை.
அதேவேளை, கன்னியாகுமரி, காரைக்கால், தேனி, தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலி போன்ற சில மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதிகமாக மழைப்பொழிவு பதிவாகியுள்ளது.
கேள்வி: வடகிழக்குப் பருவமழை எப்படி இருக்கும்? விவசாயிகள், பொதுமக்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் ஆலோசனை என்ன?
வி.ஆர்.துரை: தற்போதைய சூழ்நிலையைப் பார்க்கும்போது, இந்த ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவமழைக்கு சாதகமான சூழல் உருவாகி வருகிறது. கடந்த காலங்களில் 1997, 2015, 2023 போன்ற வலுவான எல்நினோ ஆண்டுகளிலும் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை அதிக அளவில் பெய்துள்ளது.
இருப்பினும், எல் நினோவை மட்டும் வைத்து வடகிழக்குப் பருவமழையை கணிக்க முடியாது. வங்கக்கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதிகள், புயல்கள், கடல் வெப்பநிலை, இந்தியப் பெருங்கடல் இருமுனைக் குறியீடு மற்றும் பிற வளிமண்டல காரணிகளும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
இந்தியப் பெருங்கடல் இருமுனைக் குறியீடு சாதகமாக அமைந்தால், அது வடகிழக்குப் பருவமழைக்கு கூடுதல் சாதகமாக அமையக்கூடும். எனவே, இந்திய வானிலை இக்காரணிகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ முன்னறிவிப்புகளை வெளியிடும்.
தமிழ்நாடு அரசு நீர்த்தேக்கங்கள், குடிநீர் மேலாண்மை மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே தயார்நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
விவசாயிகள், வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் வேளாண் வானிலை மையங்களின் மாவட்ட வாரியான முன்னறிவிப்புகளைப் பின்பற்றி விதைப்பு, பாசனம் மற்றும் பயிர் மேலாண்மையைத் திட்டமிட வேண்டும்.
பொதுமக்கள், வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
கேள்வி: குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா?
வி.ஆர்.துரை: தென்மேற்கு பருவமழை இதுவரை இயல்பான அளவில் பெய்துள்ளது. மேலும் வடகிழக்கு பருவமழையும் கடந்த காலங்களின் அடிப்படையில் அதிகளவில் பெய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. இதனால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு , வறட்சிப் போன்றவை வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை.