சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணியில் மீண்டும் களமிறங்கும் உதயநிதி; தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணியில் திமுக சார்பில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் ஆதி ராஜாராம், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆயிஷா பேகம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் டி.செல்வம் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
Published : March 30, 2026 at 6:46 PM IST
By எஸ்.உசேன்
சென்னை: தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் விஐபி தொகுதியான சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுயை மீண்டும் திமுக வசப்படுத்துமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்னென்ன என்பது குறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.
சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு வருவது கிரிக்கெட் மைதானமும், கல்வி மற்றும் வேலைக்காக இளைஞர்கள் அதிகம் தங்கியிருக்கும் மேன்சன்களும்தான். இந்த தொகுதியில் நடந்த தேர்தலில் அதிக முறை திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி, திமுக மாவட்ட செயலாளராக இருந்த ஜெ.அன்பழகன் உள்ளிட்டோர் இந்த தொகுதியில் இருந்துதான் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் இந்த தொகுதியில் இருந்து சட்டமன்றத்திற்கு சென்றதால், இது நட்சத்திர தொகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு முன்பாக ஆண் வாக்காளர்கள் 1,17,676 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,22,345 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 66 பேர் என மொத்தம் 2,40,087 பேர் இருந்தனர்.
2026 வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 79,412 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 84,396 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 58 பேர் என மொத்தம் 1,63,866 பேர் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில், 235 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உள்ளன. இங்கு இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் சம அளவில் உள்ளனர். சென்னைக்கு வேலைத் தேடி வரும் இளைஞர்களின் புகலிடமாகவே சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி உள்ளது. இங்குதான் அதிக அளவு மேன்ஷன்கள் உள்ளன.
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியை பொறுத்தவரை புத்தகக் கடைகள், துணிக்கடைகள், உணவகங்கள் என வியாபார பகுதியாக உள்ளது.
புகழ்பெற்ற சென்னை பல்கலைக்கழகம், ஓமந்தூரார் அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனை, இராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனை, அரசு கஸ்தூரிபாய் காந்தி தாய் சேய் நல மருத்துவமனை, புதுக்கல்லூரி, திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில், பெரிய பள்ளிவாசல், தேவலாயங்கள் இந்த தொகுதியில் உள்ளன.
இதுதவிர, கிரிக்கெட் மைதானம், சேப்பாக்கம் தொகுதிக்கு ஒரு அடையாளமாக உள்ளது. 2011ம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரை சேப்பாக்கமும் திருவல்லிக்கேணியும் தனித்தனி தொகுதிகளாகவே இருந்தன. தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு திருவல்லிக்கேணியின் சில பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டு சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி, 2011 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி ஒரே தொகுதியாக உருமாறியது.
திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 1977 முதல் 2006 வரை நடைபெற்ற 8 தேர்தல்களில் 4 முறை திமுகவும் 2 முறை அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதேபோன்று சேப்பாக்கம் தொகுதியில் இருந்து முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி 1996, 2001, 2006 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றுள்ளார்.
இரண்டு தொகுதிகளையும் இணைத்து சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி உருவாக்கப்பட்ட பிறகு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில்களில் திமுக வெற்றிபெற்றது. 2011 மற்றும் 2016 சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களில் திமுகவை சேர்ந்த ஜெ.அன்பழகன் வெற்றி பெற்றார். 2021 தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு வென்றார்.
2018-ஆம் ஆண்டில் இருந்து தீவிர அரசியலில் இறங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின், 2021-இல் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் கசாலியை விட 69,355 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று, வெற்றி பெற்றார். பின்னர், அமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் என அடுத்தடுத்த நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளார்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் உதயநிதி ஸ்டாலின், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில், திருமண மாளிகை, சமூக நலக்கூடம், கழிவு நீர் உந்து நிலையம், பேருந்து நிழற்குடை, மீன் அங்காடி போன்றவற்றை கட்டிக் கொடுத்துளார். தனது தொகுதியை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி உள்ளார்.
தொகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டாலும் நீண்ட கால கோரிக்கைகள் பல உள்ளன. இதுகுறித்து சேப்பாக்கத்தை சேர்ந்த அருண்குமார் என்பவர் கூறுகையில், "பக்கிங்ஹாம் கால்வாயை ஒட்டியுள்ள மக்களை அப்புறப்படுத்தக் கூடாது. இங்கு வசிக்கும் மக்களுக்கு யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு குடியிருப்புகளை அதிகரித்து கட்ட வேண்டும். இந்த தொகுதி இளைஞர்கள், அதிக அளவில் விளையாட்டு வீரர்களாக உள்ளனர். அவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தர வேண்டும். இந்த தொகுதியில் மைதானங்கள் குறைவாக உள்ளதால் அவற்றை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும். பல குடிசை வீடுகளில் மின்சாரம் இல்லாமல் உள்ளன. அவர்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும்.
சிந்தாதிரிப்பேட்டை நவீன மீன் அங்காடியை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். இந்த தொகுதியில் அரசு மேல்நிலை பள்ளிகள் குறைவாக இருப்பதால், அவற்றின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும். ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும் அமைக்க வேண்டும்" என்றார்.
திருவல்லிக்கேணியைச் சேர்ந்த சரவணன் என்பவர் கூறுகையில், "பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் சீரமைக்கப்பட வேண்டும். அந்த கால்வாயை ஒட்டியுள்ள மக்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும். இராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனை, கஸ்தூரிபாய் காந்தி தாய் சேய் நல மருத்துவமனை ஆகியவை சிதிலமடைந்துள்ளதால் அவற்றை சீரமைத்து நவீனப்படுத்த வேண்டும்.
மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுக்க நிரந்தர தீர்வு தேவை. சாலைகள் பள்ளமாக உள்ளதை சரிசெய்ய வேண்டும். போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக காணப்படுவதால் அதற்கு தீர்வு காண வேண்டும். மக்களுக்கான அடிப்படை தேவைகளை கணக்கெடுத்து நிரந்தர தீர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி, திமுகவின் கோட்டையாக இருந்தாலும், இந்த முறை போட்டி நிலவும் என்பதே நிதர்சனம்.