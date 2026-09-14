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இடைத்தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடும் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்; தவெகவுக்கு பாதிப்பா?

இடைத்தேர்தலில் திமுகவுக்கோ, அதிமுகவுக்கோ கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரவு தருவதில் அரசியல் சிக்கல் இருப்பதால், நிச்சயம் தங்களை ஆதரிப்பார்கள் என்று நினைத்திருந்த தவெகவுக்கு, நாங்களே போட்டியிட்டுகிறோம் என்று கூறி கம்யூனிஸ்ட்டுகள் அதிர்ச்சி அளித்துள்ளனர்.

சிபிஎம் தலைவர்கள்
சிபிஎம் தலைவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 7:00 PM IST

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- BY சுதாகர் பழனிவேல்

சென்னை: தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்துப் போட்டியிடும் நிலையில், அவர்கள் பிரிக்கும் வாக்குகள் தேர்தல் முடிவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு வெளியான அடுத்த சில வாரங்களில், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 6 பேர் தங்களின் பதவியை அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்தனர். எதிர்க்கட்சியில் இருப்பதால் தொகுதி மக்களுக்கு நன்மை செய்ய முடியாது என்பதால், பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்ததாக தங்களின் இந்த முடிவுக்கு அவர்கள் நியாயம் கற்பித்தனர். இதனால் திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட 7 தொகுதிகளிலும் இடைதேர்தல் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தல் வழக்குகள் காரணமாக 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.

இந்நிலையில் மீதமுள்ள தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் கடந்த வாரம் அறிவித்தது. அதன்படி, அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் தீவிரப்படுத்தியுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்து வருகின்றன.

வேட்பாளர் அறிவிப்பில் முந்திய திமுக

தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான 48 மணி நேரத்தில் திமுக தனது வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. திமுகவை தொடர்ந்து தவெக வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. அதனைத்தொடர்ந்து அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் தவெக அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தரும் சிபிஎம், சிபிஐ கட்சிகள் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளன. அதன்படி தாராபுரத்திலும் சிபிஐயும், மதுராந்தகத்தில் சிபிஎம் கட்சியும் போட்டியிடுகின்றன.

தவெகவுக்கு அதிர்ச்சி அளித்த கம்யூனிஸ்ட்கள்

இடைத்தேர்தலில் திமுகவுக்கோ, அதிமுகவுக்கோ கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரவு தருவதில் அரசியல் சிக்கல் இருப்பதால், நிச்சயம் தங்களை ஆதரிப்பார்கள் என்று நினைத்திருந்த தவெகவுக்கு, நாங்களே போட்டியிட்டுகிறோம் என்று கூறி, கம்யூனிஸ்ட்டுகள் அதிர்ச்சி அளித்துள்ளனர்.

ஏனென்றால், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த இரண்டு தொகுதிகளின் வாக்கு வித்தியாசம் என்பது சராசரியான அளவாகவே இருந்துள்ளது. தாராபுரத்தில் 16 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளரை, அதிமுக வேட்பாளர் வென்றார். ஆனால், மதுராந்தகத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் வெறும் 7 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் மட்டுமே தவெக வேட்பாளரை வெற்றி கொண்டார். இதனால் கூட்டணி கட்சிகளின் வாக்கு என்பது தவெக, திமுக, அதிமுகவுக்கு மிக முக்கியமான காரணிகளாக பார்க்கப்படுகிறது.

சிபிஐ தலைவர்கள்
சிபிஐ தலைவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிமுக கூட்டணியை பொறுத்தவரையில், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதே கூட்டணி தொடர்கிறது. அதனால் பெரிய அளவில் வாக்குகள் கூடுவதற்கோ அல்லது குறைவதற்கோ வாய்ப்புக்கள் குறைவு எனக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இடைத்தேர்தல் வரலாறு என்பது தமிழகத்தில் வேறு விதமாக இருப்பதால் அதை யாராலும் உறுதியாக கூற இயலாது.

திமுகவை பொறுத்தவரையில், கடந்த முறை கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸட்டுகள், ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இந்த முறை கூட்டணியில் இல்லை. இது திமுகவுக்கு இந்த இடைத்தேர்தலில் ஒரு பின்னடைவாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

ஆனாலும், இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியானவுடன் உடனடியாக வேட்பாளர்களை அறிவித்து இடைத்தேர்தல் களத்தில் முதல் ஆளாக குதித்துள்ளது. திமுகவின் இந்த முடிவு சரியானதா? இல்லை தவறானாதா? என்பது தேர்தல் முடிவு வெளியானால் மட்டுமே கணிக்க இயலும்.

தாராபுரம் - மூன்றாவது இடம் டூ முதல் இடம் சாத்தியமா?

தவெக சார்பில் தாராபுரத்தில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் கடந்த முறை கிட்டதட்ட 35 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். அதிமுக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், திமுக வேட்பாளர் இரண்டாவது இடத்தை பெற்றார். அதிமுக, திமுக வேட்பாளர்களுக்கு இடையே ஏறக்குறைய 16 ஆயிரம் வாக்குகள் மட்டுமே வித்தியாசம் இருந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளருக்கும், அதிமுக வேட்பாளருக்கும் இடையேயான வாக்கு வித்தியாசம் ஏறக்குறைய 35 ஆயிரத்தை தொட்டது.

தமிழ்நாட்டில் சில தொகுதிகளில் மட்டுமே இந்த அளவுக்கான வித்தியாசத்தில் தவெக தோல்வி அடைந்துள்ளது. எனவே இந்த இடைத்தேர்தலில் தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக தரப்பு கூடுதல் கவனம் செலுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கபடுகிறது.

அந்த வகையில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள், இடைத்தேர்தலில் தங்களை ஆதரித்தால் வெற்றி வாய்ப்பை நோக்கி எளிதில் நகரலாம் என்று திட்டமிட்டிருந்த ஆளும் கட்சிக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்துள்ளது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்.

ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் சற்று வலுவாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் திருப்பூர் முக்கிய இடத்தை பெற்றுள்ளது. அந்த வகையில், சிபிஐ இங்கு தனித்து போட்டியிடுவது என்பது தவெகவுக்கு சற்று நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றே கருதப்படுகிறது.

ஏனென்றால், இந்த தொகுதியில் ஏற்கனவே மூன்றாவது இடம்பிடித்த தவெக, முதலிடத்தை நோக்கி நகருவதற்கு கூட்டணி கட்சிகளின் வாக்கு என்பது தற்போதை நிலையில் முக்கிய தேவையாக உள்ளது.

அந்த வகையில் இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் போட்டி, மதுராந்தகத்தை காட்டிலும், தாராபுரத்தில் சற்று தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றே கணிக்கப்படுகிறது.

மதுராந்தகத்தில் தவெகவுக்கு கை கொடுக்குமா கூட்டணி பலம்?

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மிக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிமுகவிடம், தவெக வெற்றி வாய்ப்பை பறிக்கொடுக்க நிலையில், இந்த முறை கூட்டணி பலம் தவெகவுக்கு பெரிதும் கை கொடுக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக கடந்த முறை திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த விசிக, தற்போது தவெக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக மதுராந்தகம் தொகுதியில் 40% ஆதிதிராவிடர் மக்கள் வசிக்கும் நிலையில், விசிகவுக்கு இங்கு குறிப்பிட்ட வாக்கு வங்கி இருப்பதாக தெரிகிறது.

கூடுதலாக காங்கிரஸ், மதிமுக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளும் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளதால் இந்த தொகுதியில் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை காட்டிலும் கூடுதல் பலத்துடன் தவெக களமிறங்குகிறது. இங்கு இடதுசாரிகளின் வாக்கு வங்கி மட்டும் தற்போது தனியாக பிரிவது தவெகவுக்கு சற்று பின்னடைவாக உள்ளது. ஆனால், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு, தாராபுரம் அளவுக்கு இங்கு வாக்கு வங்கி இருக்குமா? என்ற கேள்வியும் எழாமல் இல்லை.

இதனிடையே, கம்யூனிஸ்டுகள் தனித்து போட்டியிடுவது தொடர்பாக பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்துப் போட்டியிடுவதால் தவெக வெற்றி பாதிக்கப்படாது. உறுதியாக இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், "கம்யூனிஸ்டுகள் தனித்து போட்டியிடுவது என்பது அவர்களின் உரிமை. ஆனால், தவெக வெற்றி என்பது உறுதியானது" என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இருப்பினும், இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தனித்துப் போட்டி என்பது, கூட்டணியாக ஆளுங்கட்சிக்கு செல்ல வேண்டிய வாக்குகளை சிறிய அளவில் குறைக்கும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.

TAGGED:

COMMUNIST PARTIES
தவெக
மதுராந்தகம்
தாராபுரம்
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