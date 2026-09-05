தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் கூட்டத்தில் கம்யூனிஸ்டுகள் பங்கேற்பார்களா? - சிபிஎம் சண்முகம் பதில்
திருச்சியில் இடதுசாரிகள் சார்பில் பிரம்மாண்டமான பேரணியை அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி நடத்த முடிவு செய்துள்ளோம் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 5, 2026 at 10:15 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவு கட்சிகளின் கூட்டத்தில் பங்கேற்பது குறித்து நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்று சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
இடதுசாரி கட்சிகளின் 5-ஆவது ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்குப் பிறகு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது மு.வீரபாண்டியன் கூறுகையில், "இன்று நடைபெற்ற இடதுசாரிகளின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் கூட்டத்தில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அரசியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து கருத்துகளை பரிமாறிக் கொண்டோம்.
திருச்சியில் இடதுசாரிகள் சார்பில் பிரம்மாண்டமான பேரணியை அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி நடத்த முடிவு செய்துள்ளோம். "தமிழ்நாடு இனி இடது பக்கம்" என்ற முழக்கத்துடன் இந்த பேரணி நடைபெறும்.
நீண்ட காலமாக முதலாளித்துவ பாதையில் பயணித்து வரும் நாட்டை இடதுசாரி பாதைக்கு திருப்பும் பிரம்மாண்ட முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்தப் பேரணி நடத்தப்படுகிறது.
ஏழைகள், பழங்குடியினர், பட்டியலின மக்கள், விவசாயிகள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட எளிய மக்களின் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இடதுசாரிகள் நீண்ட காலமாக பயணித்து வருகின்றனர். தேசத்தின் எதிர்காலம் இடதுசாரி பாதையில்தான் உள்ளது. அந்தக் குரல் தமிழ்நாட்டில் இருந்து எழுகிறது. இந்த முயற்சிக்கு தமிழக மக்கள் பேராதரவு அளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
இடதுசாரிகளை கணக்கெடுப்பு நடத்த உத்தரவிட்டது குறித்து பேசிய அவர், "அதிகாரிகளின் ஆட்சி அல்ல; இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் அதிகாரிகள் பணியாட்கள் தான். மக்கள் அதிகாரத்தின் குறியீடு முதல்வர். அதிகாரிகள் முதல்வரை வழிநடத்தக் கூடாது. தமிழ்நாட்டில் இது தலைகீழாக உள்ளது" என்றார்.
இதைத்தொடர்ந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறுகையில், "இடதுசாரிகளின் பேரணியை அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடத்துவதாக அறிவித்திருந்தோம். தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் இந்தப் பேரணி அக்டோபர் மாதம் 15-ஆம் தேதி நடத்தப்படுகிறது. இடதுசாரிகளின் பேரணியில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள உழைக்கும் மக்கள் லட்சக்கணக்கில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் இடதுசாரி கருத்தியலை கொண்டு செல்வதும், இடதுசாரி கருத்தியலுக்கு ஆதரவாக தமிழக மக்களை திருப்புவதும்தான் எங்கள் பேரணியின் நோக்கம். தமிழ்நாட்டில் ஏற்றத்தாழ்வுகளும், சாதிய பாகுபாடும், ஒடுக்கு முறைகளும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. சமூக சீர்திருத்த மாநிலமாக உள்ள தமிழகத்தில் சாதிய பாகுபாடு இப்போதும் தொடர்கிறது.
தமிழக வெற்றிக்கழகம், செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி நடத்தும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வது குறித்து இன்னும் நாங்கள் விவாதிக்கவில்லை. ஏற்கெனவே அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு என்ற முடிவை எடுத்துள்ளோம். தமிழக வெற்றிக் கழகம் புதிய முயற்சியாக அனைவரையும் இணைத்து புதிய கூட்டணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். கூட்டணியில் இடம் பெறுவது தொடர்பாக அந்தந்த கட்சிகளின் கமிட்டிகள் கூடி முடிவெடுக்க வேண்டும்.
இரண்டாவது கட்டமாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் மீண்டும் ஒரு முயற்சியை எடுத்துள்ளது. அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ள கட்சிகள் அனைத்தும் இணைந்து ஒரு கூட்டணியாக செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
கடந்த முறை கூட்டம் நடந்தபோது, கூட்டணி அமைப்பதற்காக கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது என வெளிப்படையாக கூறவில்லை. தற்போது, கூட்டணி நோக்கத்திற்காகவே இந்தக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது என்பதை அமைச்சர்கள் எங்களிடம் வெளிப்படையாக, தெளிவாக தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, எங்களது நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி, அந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதா, இல்லையா என்பது குறித்து முடிவு செய்வோம்" என்றார்.