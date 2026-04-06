ETV Bharat / state

தேசிய கல்விக் கொள்கையில் இந்தி கட்டாயம் என்பதை முதல்வரால் நிரூபிக்க முடியுமா? பியூஷ் கோயல் சவால்

தேசிய கல்விக் கொள்கை குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் தவறான தகவல்களை பரப்புவதாக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்த தமிழிசை சௌந்தரராஜனுடன் பியூஷ் கோயல் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேசிய கல்வி கொள்கையில் இந்தி கட்டாயம் என எங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், இதனை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினால் நிரூபிக்க முடியுமா? என்று சவால் விடுத்துள்ளார்.

சென்னை மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், மயிலாப்பூரில் உள்ள சாய்பாபா கோவிலில் இன்று (ஏப்.6) சாமி தரிசனம் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, மயிலாப்பூருக்கு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலகமான வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு ஊர்வலமாக செல்வதற்கு காலை 11:30 மணிக்கு தயாரானார்.

அப்போது எதிர்பாராத விதமாக சுமார் ஒரு மணி நேரம் மழை கொட்டித் தீர்த்தது. சுமார் 12.30 மணியளவில் மழைக்கு இடையே தமிழிசை சௌந்தரராஜன், மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உள்ளிட்டோர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய ஊர்வலமாக சென்றனர். மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் விஜயலட்சுமியிடம் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் தனது வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், "மயிலாப்பூர் வேட்பாளர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த போது மழை பெய்து வருண பகவானும் வாழ்த்தி உள்ளார். தமிழ்நாட்டில் தாமரை மலரும். அதனுடன் இரட்டை இலையும் சேர்ந்து மலரும். தமிழ்நாட்டில் ஊழல் மிக்க குடும்ப ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

திமுக, சென்னை மக்களுக்கும், மயிலாப்பூர் மக்களுக்கும் எதுவுமே செய்யவில்லை. தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளது. மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் தமிழகம் சிறப்பாக இருந்தது. ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியில் சட்டம், ஒழுங்கு சிறப்பாக இருந்தது. தமிழிசை சௌந்தரராஜனுக்கு மயிலாப்பூர் மக்கள் நிச்சயம் வாக்களிப்பார்கள்.

தேசிய கல்விக் கொள்கை குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் தவறான தகவல்களை பரப்புகிறார்கள். தேசிய கல்வி கொள்கையில் இந்தி மொழி கட்டாயம் என எங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பதை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காண்பிக்க வேண்டும். இதை நான் அவருக்கு நேரடி சவாலாக சொல்கிறேன். நாங்கள் தமிழை படிக்க வேண்டும் என்பதையும் கூறியுள்ளோம்" என்றார் அவர்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கூறுகையில், "நான் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த போது, தமிழக தேர்தல் பொறுப்பாளரும் மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல் உடனிருந்தார். தற்போது, தற்போது சூரியன் மறைந்து இருக்கிறது. மழை வந்து கொண்டிருக்கிறது. தாமரை மலரும். அதுதான் எங்கள் தாரக மந்திரம். இயற்கையே சூரியனை மறைய வைத்து மழையை வரவழைத்து தாமரையை மலர வைத்திருக்கிறது. தாமரையோடு இலையும் சேர்ந்து மலரும். மயிலாப்பூரில் நான் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவேன். கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது இந்த தொகுதியில் அதிக வாக்குகளை பெற்றேன். மயிலாப்பூரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் இங்கு இருப்பேன்.

திமுக வேட்பாளர் மயிலாப்பூர் த.வேலுவை, வேல் வைத்து அப்புறப்படுத்துவோம். மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல், குடிசை மக்களுக்கு வீடு கட்டிக் கொடுத்ததில் ஊழல் என பல்வேறு பிரச்சினைகள் உள்ளன. அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பேன். மீனவர்கள் பிரச்சினை தீர்ப்பதற்கு தனியாக ஒரு துறையை நாங்கள் வைத்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

பியூஷ் கோயல்
பாஜக
முதல்வர் முக ஸ்டாலின்
PIYUSH GOYAL
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.