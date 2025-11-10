'ஜாய் கிரிசில்டாவின் குழந்தைக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்' - நீதிமன்றத்தில் மாதம்பட்டி தரப்பு கோரிக்கை!
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மகளிர் ஆணையம் உத்தரவிட்டும், காவல் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என ஜாய் கிரிசில்டா தரப்பில் வாதம் வைக்கப்பட்டது.
Published : November 10, 2025 at 9:47 PM IST
சென்னை: டி.என்.ஏ., பரிசோதனையில் ஜாய் கிரிசில்டாவின் குழந்தைக்கு தான் தந்தை என உறுதியானால், குழந்தையை ஏற்று வாழ்நாள் முழுவதும் கவனிப்பதாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தன்னை திருமணம் செய்து ஏமாற்றிவிட்டதாக சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு எதிராக ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததுடன், பின்னர் சமூக வலைதளங்களில் பேட்டியும் கொடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தனக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகள் தெரிவிக்க ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், சமூக வலைதளங்களில் உள்ள வீடியோக்களை உடனடியாக நீக்கக்கோரியும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி என். செந்தில்குமார் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது ஜாய் கிரிசில்டா தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், தனது மனைவியை விவகாரத்து செய்துவிட்டு, ரங்கராஜன் ஏமாற்றிவிட்டதாக தெரிவித்தார்.
சமுதாயத்தில் செல்வாக்கான மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு எதிரான புகார் மீது ஆயிரம் விளக்கு அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல், அவரை அனுப்பி வைத்தனர். நிறைமாத கர்ப்பிணியான கிரிசில்டாவை 8 மணிநேரமாக காவல் நிலையத்தில் உட்கார வைத்திருந்தனர் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மகளிர் ஆணையம் உத்தரவிட்டும், காவல் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கிரிசில்டா தரப்பில் வாதம் வைக்கப்பட்டது. மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு டி.என்.ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும். டி.என்.ஏ பரிசோதனையில் தந்தை என்று தெரிய வந்தால் குழந்தையை வாழ்நாள் முழுவதும் கவனிக்கும் பொறுப்பை ஏற்க மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
ஆனால், நற்பெயரை பாதிக்கும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் மோசமான வீடியோக்களை பரப்பி, யூடியூப் சேனல்கள் பணமாக்கி வருகின்றன. அத்தகைய யூடியூப் சேனல்கள் தங்களை பற்றி அவதூறான வீடியோக்களை வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பில் வாதம் வைக்கப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், உலை வாயை அடைக்கலாம், ஊர் வாயை அடைக்க முடியாது என்று கூறி, வழக்கில் எழுத்துபூர்வமான வாதங்களை நவ 14ம் தேதி தாக்கல் செய்ய இருதரப்புக்கும் உத்தரவிட்டு, வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.