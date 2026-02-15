ஜெயலலிதா பிறந்த நாளில் புதிய கட்சி தொடங்கும் சசிகலா? பரபரக்கும் பசும்பொன்
அதிமுகவில் இணைவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத தற்போதைய சூழலில், இந்த தேர்தலை எப்படி சந்திப்பது, புதிய கட்சியை துவக்கி நமக்கான வாக்கு சதவீதத்தை காட்டலாமா? என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
Published : February 15, 2026 at 1:20 PM IST
சென்னை: ஜெயலலிதா பிறந்த நாளான பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி சசிகலா புதிய கட்சி அறிவிப்பை வெளியிட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழகத்தில் சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தல் ஓரிரு மாதங்களில் நடைபெற உள்ளது. திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டியாக தேர்தல் களம் உள்ளது. இதற்கான ஆயத்த பணிகளை அனைத்து கட்சியினரும் வேகமாக செய்து வருகின்றனர். அதிமுக - தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாமக, ஐஜேகே, தமாக, அமமுக, புதிய நீதி கட்சி, தமிழக முன்னேற்ற கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இணைந்துள்ளன.
அதேபோல் திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து வரும் காங்கிரஸ், விசிக,சிபிஎம், சிபிஐ, மதிமுக, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, மனித நேய மக்கள் கட்சி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தொடர்கின்றன. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் யாரும் எதிர்பாரத வகையில் அமமுக இணைந்தது பெரும்பேசும் பொருளாக மாறியது.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அமமுகவை அதிமுகவில் இணைக்க தவறியதால், 20 தொகுதி வரை அதிமுக தோல்வி அடைந்ததாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, அதுபோன்ற தவறு நடைப்பெறக்கூடாது என்பதால் அமமுகவை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இழுத்துக் கொண்டது.
ஆனாலும் அதிமுக முழுமையாக இணையவில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும். ஒரு பக்கம் ஒபிஎஸ், மறுபக்கம் சசிகலா ஆகியோரை கட்சியில் இணைக்க முடியாது என எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டார். எனவே ஒபிஎஸ், சசிகலா ஆகியோர் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில்தான், மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா தோழியான சசிகலா தனது ஆதரவாளர்களுடன் போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வந்தார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களின் பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நடத்துவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் அதிமுகவில் இணைவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத தற்போதைய சூழலில், இந்த தேர்தலை எப்படி சந்திப்பது, புதிய கட்சியை துவக்கி நமக்கான வாக்கு சதவீதத்தை காட்டலாமா? என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
பெரும்பான்மையான சசிகலா ஆதரவாளர்கள் புதிய கட்சியை துவக்கி பலத்தை காட்ட வேண்டும் என சசிகலாவிடம் கூறியதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து, பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி தாலுகா பசும்பொன் அருகேயுள்ள கோட்டைமேடு பகுதியில் உள்ள திடலில் பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் திடல் பகுதியில் இன்று காலை சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு முகூர்த்த கால் நடும் பணி நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான சசிகலா ஆதரவாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த பொதுக்கூட்ட மேடையில் தனது அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து சசிகலா அறிவிக்க உள்ளார். பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் சசிகலா புதிய கட்சி அறிவிக்க உள்ளதாகவும், அதன் மூலம் தனது ஆதரவாளர்களை தங்களுக்கு சாதகமான தொகுதிகளில் நிறுத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.