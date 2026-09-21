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EXPLAINER: நவோதயா பள்ளிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருமா? ராஜீவ் காந்தியின் கனவுத் திட்டத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் எதிர்ப்பு ஏன்?

நாடு முழுவதும் கல்வியில் பின்தங்கிய பகுதிகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வியை வழங்கும் நோக்கத்தில் அப்போதைய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியால் முன்மொழியப்பட்ட கனவுத்திட்டம்தான் ஜவஹர் நவோதயா பள்ளிகள் திட்டம்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 9:54 PM IST

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-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

நவோதயா பள்ளிகளுக்கும் - தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையேயான சிக்கல் இன்றோ நேற்றோ முளைத்தது கிடையாது. 40 ஆண்டுகால வரலாற்றை கொண்டது இந்த பிரச்சனை.

இப்போது உச்ச நீதிமன்ற தலையீட்டால் மீண்டும் இந்த விவகாரம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்திருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் நவோதயா பள்ளிகளை தொடங்க ஏதுவாக, மாவட்டம்தோறும் நிலங்களை அடையாளம் காண தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் மூன்று மாதக்கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.

தமிழ்நாடும், பள்ளிகளும்..

தமிழ்நாடு அரசால் தகைசால் பள்ளிகள், மாதிரிப் பள்ளிகள், அரசுப் பள்ளிகள் என வகைப்படுத்தி மாணவர்களுக்கு அரசின் செலவில் கல்வி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதை தவிர, தனியார் பள்ளிகள் சிபிஎஸ்சி, ஐசிஎஸ்இ பாடத்திட்டங்கள் வாயிலாகவும் கல்வி அளித்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், மத்திய அரசின் கேந்திரிய வித்யாலாயா பள்ளிகளும் தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வருகின்றன.

ஆனால், நவோதயா பள்ளிகளை துவங்குவதற்கு மட்டும் காலம் காலமாக தமிழக அரசாங்கங்கள் அனுமதி அளிக்காமல் இருந்து வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுவது மும்மொழிக் கொள்கையை தான்.

பிற மாநிலங்களில் நவோதயா பள்ளிகள்

இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டை தவிர பிற மாநிலங்களில் 689 ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலாயா பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இப்பள்ளிகள் 'நவோதயா வித்யாலாயா சொசைட்டி' மூலம் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தலைமையில் செயல்பட்டு வருகின்றன. சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் கல்வி கற்பிக்கப்படும் இப்பள்ளிகள், கிராமப்புறங்களில் மாணவர்களின் கல்வித் திறனை வெளிக்கொணர்வதையே முக்கிய நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. பள்ளியிலேயே தங்கி படிக்கும் வசதியுடன் (Residential Schools) இவை இயங்கி வருகின்றன.

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மாற்றாக வந்த 'மாதிரிப் பள்ளிகள்'

நவோதயா பள்ளிகள் எப்படி கிராமப்புறங்களை குறி வைக்கிறதோ, அதே பாணியில் கொண்டு வரப்பட்டவை தான் மாதிரிப் பள்ளிகளும் (Model Schools).

அதாவது, கல்வியில் பின்தங்கிய ஒன்றியங்களில் (Educationally Backward Blocks - EBBs) மாதிரிப் பள்ளிகள் (Model Schools) அமைக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு, 13 மாவட்டங்களில் 44 இடங்களில் 2009 -10-ஆம் ஆண்டில் செயல்பாட்டிற்கு வந்தன.

கிராமப்புற பெண்களின் படிப்பறிவு, தேசிய சராசரியை விட குறைவாக உள்ள ஒன்றியங்களிலும், பாலின எழுத்தறிவு இடைவெளி அதிகமாக இருக்கும் ஒன்றியங்களிலும் இந்த மாதிரிப் பள்ளிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கான நிதி உதவியை மத்திய அரசு அளித்தாலும், தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் மட்டுமே கல்வி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. திமுக ஆட்சியில் தான் இந்த மாதிரிப் பள்ளிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தன.

நவோதயா பள்ளிகள் - ஆதரவும் எதிர்ப்பும்

தமிழ்நாட்டில் ஒருதரப்பினர் நவோதயா பள்ளிகளை அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். அதற்காக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடர்ந்துள்ளனர். இந்த வழக்கில்தான், தமிழ்நாட்டில் நவோதயா பள்ளிகளை துவங்குவதற்கு நிலங்களை அடையாளம் காண வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம், தமிழக அரசை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் இந்த நவோதயா பள்ளிகளுக்கு கடும் எதிர்ப்பு காணப்படுகிறது. இதுகுறித்து எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறுகையில், "இந்தி உள்ளிட்ட எந்த மொழிக்கும் திமுக எதிரானது அல்ல அதேவேளையில், இந்தி திணிப்பை எதிர்ப்பதால் இந்தியாவில் இருந்து தமிழ்நாடு தனித்து செயல்படுவதாகப் பொருளல்ல .தமிழ்நாடு தொடர்ந்து இருமொழிக் கொள்கையைப் பின்பற்றி வருகிறது. இந்தி தெரியாத காரணத்தால் கல்வி அல்லது வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு பின்தங்கவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் ஏற்கெனவே மாதிரிப் பள்ளிகள் மற்றும் உண்டு-உறைவிடப் பள்ளிகள் மூலம் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்குத் தரமான கல்வி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் நவோதயா பள்ளிகளுக்கென தனியாக நிலம் ஒதுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதே திமுகவின் வாதம்" என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நவோதயா பள்ளிகளுக்கான நிலங்களை அடையாளம் காணுமாறு உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு வரவேற்க வேண்டிய ஒன்று. மத்திய அரசின் முழு நிதியுதவியுடன் செயல்படும் இந்தப் பள்ளிகள், கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களுக்கு உறைவிட வசதியுடன் இலவச கல்வியை வழங்கும்" என தனது எக்ஸ் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தவெக அரசும் நவோதயா பள்ளிகளை எதிர்க்கிறது. அரசின் நிலைப்பாடு இருமொழிக் கொள்கை என இருக்கும் போது, நவோதயா பள்ளிகளைஅனுமதிக்க முடியாது என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

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ராஜீவ் காந்தியின் கனவுத்திட்டம்

இந்தியா முழுவதும் கல்வியிலும், பொருளாதாரத்திலும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வியை வழங்கும் நோக்கத்தில் அப்போதைய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியால் முன்மொழியப்பட்ட அவரது கனவுத்திட்டம்தான் நவோதயா பள்ளிகள் திட்டம். இந்த திட்டம் 1986-ஆம் ஆண்டின் தேசியக் கல்விக் கொள்கையிலும் இடம்பெற்றது.

முதன்முதலாக 1985-ஆம் ஆண்டில் ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜர், மகாராஷ்டிராவின் அமராவதி ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் சோதனை முறையில் நவோதயா பள்ளிகள் தொடங்கப்பட்டன. பின்னர் விரிவுப்படுத்தப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியை துவங்குவதற்கு அந்தந்த மாநில அரசு 30 ஏக்கர் நிலத்தையும், அனுமதியை தர வேண்டும்.

கற்பித்தல் மொழி

நவோதயா பள்ளிகள் துவங்கப்பட்ட போது, இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் வழியாக கற்பிக்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது நவோதயா பள்ளிகளில் 6 முதல் 6 முதல் 8 ம் வகுப்பு வரையில் தாய் மொழியிலும், 9-ஆம் வகுப்பு முதல் ஆங்கிலம் அல்லது இந்தி மொழியில் பாடங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன.

மாணவர்கள் பரிமாற்ற முறை

இந்த நவோதயா பள்ளிகளில் மாணவர்கள் பரிமாற்ற முறையும் கடைப்பிடிக்கப்படுவது பலருக்கு தெரியாது. ஆம், இப்பள்ளிகளில் 9 ம் வகுப்பு படிக்கும் 'இந்தி பேசாத மாநிலங்களை' சேர்ந்த மாணவர்களை இந்தி பேசும் மாநிலங்களுக்கு மாற்றம் செய்யும் வசதியும் உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மாணவர்கள் ஒரு வருடம் வேறு மாநிலத்திற்கு சென்று அங்குள்ள நவோதயா பள்ளியில் தங்கி படிக்கலாம்.

எதிர்த்த மேற்குவங்கத்தில் இன்று எப்படி?

நவோதயா பள்ளி திட்டம் துவங்கப்பட்டபோது, தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் என இரண்டு மாநிலங்கள் மட்டுமே இதை ஏற்கவில்லை. ஆனால், மேற்கு வங்கத்தில் இப்போது 18 நவோதயா பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

நவோதயா பள்ளிகள்
தமிழ்நாடு
ராஜீவ்காந்தி
உச்சநீதிமன்றம்
NAVODAYA SCHOOLS

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