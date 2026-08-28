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செப்டம்பர் 1க்கு பிறகு திரையரங்குகளில் படம் வெளியாகாதா? தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத் தலைவர் தமிழ்குமரன் கூறியது என்ன?

ஜி.வி. பிரகாஷ் - கயாது லோஹர் நடித்துள்ள இம்மோர்டல் திரைப்படம் செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம்
தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 10:11 PM IST

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By: ஐயப்பமூர்த்தி

சென்னை: செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதிக்கு பிறகு திரையரங்குகளில் படம் வெளியாகாதா? என திரை ரசிகர்கள் அனைவரும் கவலையில் ஆழ்ந்திருந்த சூழலில், தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத் தலைவர் தமிழ்குமரன் இதுகுறித்து பதிலளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கங்களுக்கும் (TFPC & TFAPA), திரையரங்கு மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் சங்கங்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள மோதல் தமிழ் திரையுலகில் மாபெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

ஒரு திரைப்படம் வெளியாகி 8 வாரங்கள் (56 நாட்கள்) கழித்தே ஓடிடி தளங்களில் வெளியிடப்பட வேண்டும் என திரையரங்க உரிமையாளர்கள், தயாரிப்பாளர்களுக்கு நிபந்தனை விதிக்கிறார்கள். ஆனால், இதற்கும் முன்னதாகவே சில படங்கள் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகிவிடுகின்றன.‎

தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்துள்ளார்கள்

‎‎இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் கூறுகையில், "திரைப்படங்களை திரையரங்கில் வந்து பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக படம் வெளியாகி 8 வாரங்களுக்கு மேல்தான் ஓடிடி தளத்தில் வெளியிட வேண்டும். இது எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கை.

மேலும், எங்களிடம் கலந்து பேசாமலேயே தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தன்னிச்சையாக வருகிற ஒன்றாம் தேதி முதல் புதிதாக வரக்கூடிய திரைப்படங்களை திரையரங்குகளில் வெளியிட மாட்டோம் என முடிவெடுத்துள்ளனர்" என்றார்.‎

தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் அறிவிப்பு
தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஓடிடி தவிர்க்க முடியாததது

‎‎இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இப்போதைய தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் பொருளாளர் தனஞ்ஜெயன் கூறுகையில், "திரைப்படங்களை மக்கள் கண்டுகளிக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய விருப்பம். இருப்பினும், இன்றைய கால ஓட்டத்தில் ஓடிடி யாராலும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக உள்ளது.

திரையரங்க உரிமையாளர்கள் எங்களிடம் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கையானது, ஒரு திரைப்படம் வெளியாகி எட்டு வாரத்திற்கு பிறகு அதனை ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு விற்க வேண்டும் என தெரிவிக்கிறார்கள்.

ஆனால், அது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லை. ஓடுகின்ற திரைப்படத்திற்கு திரையரங்க உரிமையாளர்கள் இப்படி கேட்பது நியாயமானது. அதேபோல், திரையரங்குகளில் ஒரு வாரம் கூட தாக்குபிடிக்க முடியாத திரைப்படங்களை ஓடிடி நிறுவனத்திற்கு விற்பதும் சரியானது.

எந்த படம் ஓடும், ஓடாது என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியாது

உதாரணமாக, திரையரங்குகளில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற தாய் கிழவி திரைப்படம் ஆறு வாரத்திற்கு பிறகும், யூத் திரைப்படம் 5 வாரத்திற்குப் பிறகும் ஓடிடி தளத்திற்கு விற்கப்பட்டது.

ஒரு படம் ஓடும், ஓடாது என்பதை இன்றைய காலகட்டத்தில் யாராலும் கணிக்க முடியாது. இந்த சூழலில் தயாரிப்பாளருக்கு திரையரங்க உரிமையாளர்கள் நிபந்தனை விதிப்பது ஏற்புடையது அல்ல" என்றார்.

முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனம் (FEFSI) சார்பில் பேசிய இயக்குநர் ஆர்.கே. செல்வமணி, "தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் வேலை நிறுத்தம் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கிறது. பிரச்னைகளுக்கு உரிய தீர்வு காணாமல் வேலைநிறுத்தம் செய்வதால் எந்த பயனும் இல்லை.

வேலைநிறுத்தம் ஏற்பட்டால் தயாரிப்பாளர்களை விட சினிமாவை நம்பியுள்ள தொழிலாளர்களே அதிகளவில் பாதிக்கப்படுவார்கள்.

தயாரிப்பாளர்களின் சிரமங்களை திரைப்படத் தொழிலாளர் சம்மேளனம் நன்கு அறியும். அதே நேரத்தில் தற்போதைய பிரச்னைக்கு சுமூகமான தீர்வு காண தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பிரச்சனை மேலும் நீடிக்காமல், அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஏற்ற நல்ல முடிவை எடுக்க வேண்டும்.

அரசு தனி செயலியை உருவாக்க வேண்டும்

மேலும், திரையரங்குகளுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனையை அரசு நேரடியாக மேற்கொள்ளும் வகையில் தனி செயலியை உருவாக்க வேண்டும். ‎ஒரு வேலை நிறுத்தம் ஏற்பட்டால் திரைப்படத் துறைக்கு ரூ. 200 கோடி முதல் ரூ. 500 கோடி வரை இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. திரையரங்குகளில் நொறுக்குத் தீனிகளின் விலை அதிகமாக இருப்பதால், திரையரங்குகளுக்கு மக்கள் வரும் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது" என தெரிவித்தனர்.

செப்டம்பர் 1 அன்று நடைபெறவுள்ள தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக, தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத் தலைவர் தமிழ்குமரன் கூறுகையில், "‎சட்டசபை கூட்டத்தொடருக்கு பின்னர் முத்தரப்பு பேச்சு வார்த்தையானது முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி நடைபெறும். எங்களுடைய பிரச்சனையை சுமூகமாக பேசி தீர்க்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.

அதேபோல இந்த விவகாரத்தில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் வேண்டாம் என செய்தித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் எங்களிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

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வேலை நிறுத்தத்தை வாபஸ் பெறுகிறோம்

‎மேலும், முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என உறுதியாக தெரிவித்துள்ள நிலையில், படப்பிடிப்பு நிறுத்தம் மற்றும் திரைப்படம் வெளியிடுவது போன்றவைகளை வாபஸ் பெறுகிறோம். யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது என்பதற்காக எங்களுடைய தயாரிப்பாளர்கள் சங்கக் கூட்டத்தில் நாங்கள் இந்த முடிவினை ஒரு மனதாக எடுத்துள்ளோம்" என்றார்.

‎‎திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கும், தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இடையில் உள்ள பல்வேறு முரண்களால் திரைப்பட வெளியீடு தடைபடுமோ என்று ரசிகர்கள் கவலையில் இருந்த சூழலில், தற்போது திரைப்படங்கள் தடையின்றி வெளிவரும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

விரைவில் வெளியாகக்கூடிய திரைப்படங்கள்

‎ஜி.வி. பிரகாஷ் - கயாடு லோஹர் நடித்துள்ள இம்மோர்டல் திரைப்படம் செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இதேபோல், சூரி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மண்டாடி, நடிகர் கார்த்தியின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சர்தார் 2 ஆகிய இரண்டு படங்களும் வருகிற செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

தொடர்ந்து, அருள்நிதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள டிமான்ட்டி காலனி 3 வரும் செப்டம்பர் 11 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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தமிழ் திரைப்படம்
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