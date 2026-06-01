ETV Bharat / state

திமுக கூட்டணியில் மதிமுக தொடருமா? முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்தப்பின் துரை வைகோ சொன்ன முக்கிய தகவல்

முந்தைய திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை உடனே நிறைவேற்றாமல் அமைதி காத்தது. மூன்று வருடங்களுக்குப் பிறகுதான் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டது என்று துரை வைகோ குற்றம்சாட்டினார்.

மதிமுக எம்பி துரை வைகோ
மதிமுக எம்பி துரை வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 1, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: திமுக கூட்டணியில் மதிமுக தொடர்வது குறித்து கட்சியின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக் குழு கூட்டத்தில் விவாதித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக முதல்வரும், தவெக தலைவருமான விஜய், இன்று திருச்சிக்கு வருகை தந்து நன்றி அறிவிப்பு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். முன்னதாக, சென்னையில் இருந்து தனி விமானத்தில் திருச்சி வந்தடைந்த முதல்வர் விஜய்யை, விமான நிலையத்தில் மதிமுக முதன்மை செயலாளரும், திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை வைகோ பொன்னாடை அணிவித்து வரவேற்றார்.

இதையும் படிங்க.. குதிரை பேர புகாரில் அதிமுக நீதிமன்றம் சென்றால் சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் 'தில்' பேட்டி

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் துரை வைகோ கூறுகையில், "தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல்முறையாக திருச்சிக்கு வருகை தந்தார். முதல்வருக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் வரவேற்பு அளித்தேன்.

திருச்சி தொகுதி சம்பந்தமான கோரிக்கைகள் குறித்து பேசுவதற்கான சூழல் அமையவில்லை. ஆனால் ஏற்கனவே செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்துள்ளேன். சில திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசின் ஒத்துழைப்போடு மாநில அரசின் உதவியும் தேவைப்படுகிறது. அந்த மாதிரியான திட்டங்களுக்கு புதிய அரசு கண்டிப்பாக ஒத்துழைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. வரும் நாட்களில் முதல்வரை சந்தித்து கோரிக்கைகளை முன்வைப்பேன்.

ஒரு கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் கட்சித் தலைவர்களின் செயல்பாடுகளில் திருப்தி இல்லாததால் விலகிச் செல்கிறார்கள். எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு வேறு ஒரு இயக்கத்தில் சேர்வது சட்டத்திற்குப் புறம்பான செயல் அல்ல.

ஆனால், சட்டமன்றத்தில் கட்சியின் கொறடா உத்தரவை மீறி மாற்றுத் தரப்பிற்கு ஆதரவு அளித்தால் மட்டுமே நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். இப்போது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கும் தலைவர்கள் கடந்த காலங்களில் எதையும் செய்யவில்லையா? இதற்கு முன்பு எங்கள் கட்சியில் (மதிமுக) இருந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், கட்சியிலிருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்து வெற்றி பெறவில்லையா? எனவே, தலைவர்கள் கண்ணாடி கூண்டில் இருந்து கொண்டு அடுத்தவர்கள் மீது கல்லெறியக் கூடாது.

தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றம் மற்றும் முன்னேற்றத்தை நாம் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள இன்னும் 6 மாதங்கள் முதல் 1 வருடம் வரை பொறுத்திருக்க வேண்டும்," என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மாநில அரசின் நிதிச் சுமையைக் கருத்தில் கொண்டு, சிறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையான கடன் தள்ளுபடி வழங்காமல், கடன் நீக்கம் தொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்கள்

முந்தைய திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை உடனே நிறைவேற்றாமல் அமைதி காத்தது. மூன்று வருடங்களுக்குப் பிறகுதான் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டது. தற்போதைய நிதிச் சுமையைப் பொறுத்து, புதிய அறிவிப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட உள்ளன என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். விரைவில் தமிழக அரசு சார்பில் நிதி நிலைமை குறித்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட உள்ளது.

இதையும் படிங்க.. திமுக தீய சக்தி; அதிமுக தீர்ந்து போன சக்தி - திருச்சி கூட்டத்தில் கொந்தளித்த முதல்வர் விஜய்

சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்தவொரு தனிக்கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் துரதிருஷ்டவசமாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டதால், தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்துவிடக் கூடாது என்ற நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில்தான் தவெக அரசுக்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன.

வரும் காலங்களில் எங்கள் கட்சி திமுக கூட்டணியில் தொடர்வது குறித்து வரும் 27ஆம் தேதி நடைபெறும் மதிமுக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விவாதித்து முறைப்படி முடிவு எடுக்கப்படும்.

நான் எப்போதும் சொந்த சின்னத்தில்தான் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளேன். மற்றவர்களைப் போன்று வேறு ஒரு கட்சியின் சின்னத்தில் என்றும் போட்டியிடமாட்டேன்" என்று துரை வைகோ தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DMK DURAI VAIKO
DMK MDMK ALLIANCE
TN CM VIJAY TRICHY VISIT
DURAI VAIKO ON DMK ALLIANCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.