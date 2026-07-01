வீட்டில் பிரசவம் பார்ப்பதை தடுக்க விரைவில் வருகிறது 'செக்' - அமைச்சர் அருண்ராஜ் கொடுத்த அப்டேட்
ரத்த மையங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிப்பதற்காக e-RatKosh என்ற வலைதளம் செயல்பாட்டில் உள்ளதாகவும், அதன் மூலம் ரத்த வகைகளின் இருப்பை பொது மக்கள் அறிந்துகொள்ளலாம் என்றும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 1, 2026 at 5:49 PM IST
சென்னை: வீட்டில் பிரசவம் பார்ப்பதை தடுக்க அதனை சட்டப்படி குற்றமாக அறிவிக்க உள்ளோம் என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
உலக குருதி கொடையாளர் தின நாள் விழிப்புணர்வை முன்னிட்டு, சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை கூட்டரங்கில் உறுதிமொழி ஏற்பு மற்றும் இ-ரக்த்கோஷ் (e-RaktKosh) இணைய தளத்தின் மூலமாக 1,00,000 புதிய தன்னார்வக் கொடையாளர்களைப் பதிவு செய்யும் மாபெரும் இயக்கம் துவக்க விழா இன்று நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில், தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கலந்துகொண்டு, இந்த இயக்கத்திற்கான QR குறியீட்டை வெளியிட்டார். மேலும் அவர் ரத்த தானம் வழங்கினார். ரத்த தானத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ரத்த தானம் மேற்கொண்டவர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் மற்றும் நினைவு பரிசுகளையும் அமைச்சர் வழங்கி சிறப்பித்தார்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்ப்பதை தடுக்கும் வகையில் அதனை சட்டப்பூர்வமாக குற்றமாக அறிவிக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கவுள்ளோம் என்று தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “கோயம்புத்தூரில் சில தினங்களுக்கு முன் வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்ததில் உயிர் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற செயலை கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் தவிர்க்க வேண்டும். யூடியூப் பார்த்து, வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்கலாம் என முயற்சி செய்வதை கண்டிப்பாக பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். மருத்துவமனையில்தான் 100 சதவீதம் பிரசவம் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் இலக்கு.
எனவே, வீட்டில் பிரசவம் பார்ப்பதை தடுக்க சட்டபூர்வமான நடவடிக்கையை எடுக்க உள்ளோம். வீட்டில் பிரசவம் பார்ப்பது சட்டப்படி குற்றம் என்ற பிரிவை, இதுகுறித்த சட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று முதல்வரிடம் எடுத்துரைக்க உள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் ரத்த தான நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 101 அரசு ரத்த மையங்கள் மற்றும் 273 தனியார் ரத்த மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் 420 ரத்த சேமிப்பு மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அது மட்டுமின்றி, தமிழகத்தில் ரத்தம் தேவைப்படும் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் தரமான ரத்தம் உரிய நேரத்தில் கிடைத்திடும் வகையில் அதிநவீன மற்றும் குளிர்சாதன வசதிகளுடன் கூடிய 32 நடமாடும் ரத்த ஊர்திகளும் மற்றும் 2 நடமாடும் ரத்த தான ஊர்திகளும் (Mobile Bus) சென்னை மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் செயல்பட்டு வருகின்றன.
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தமிழ்நாட்டில் 2025-26 ஆம் ஆண்டு அரசு மற்றும் தனியார் ரத்த மையங்கள் மூலமாக, 9.53 லட்சம் அலகுகள் ரத்தம் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. புதுடெல்லியிலுள்ள சுகாதார பொது இயக்குநரகத்தால் 2025-26 ஆம் ஆண்டில், 4.5 லட்சம் அலகுகள் ரத்தம் சேகரிக்க அரசு ரத்த மையங்களுக்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த ஆண்டில், உரிமம் பெற்ற அரசு ரத்த மையங்களில் தன்னார்வ ரத்ததான முகாம் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மூலமாக, 4,874 ரத்ததான முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, 4.51 லட்சம் அலகுகள் ரத்தம் சேகரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு 101 விழுக்காட்டை அடைந்துள்ளது.
18 வயது முதல் 65 வயது வரை உள்ள ஆரோக்கியமான ஆண் 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறையும், பெண் 4 மாதத்திற்கு ஒருமுறையும் ரத்ததானம் செய்யலாம். தமிழ்நாட்டில், ரத்த மையங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிப்பதற்காக e-RatKosh என்ற வலைதளம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. இதில் ரத்த வகைகளின் இருப்பைத் தெரிந்து கொள்ளும் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் இதனை பயன்படுத்தி, தங்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களில் எளிதில் ரத்தம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்” என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.