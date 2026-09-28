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பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை - எஸ்பி மீது வழக்குப் பதிவது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு

விசாகா கமிட்டி தனது அறிக்கையில் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தும் ஏன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 9:45 PM IST

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சென்னை: புதுச்சேரியில் பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுமா என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த பெண் காவலர் ஒருவருக்கு, காவல் கண்காணிப்பாளரான சுப்பிரமணியன் தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அந்த பெண் காவலர், உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். பின்னர் இச்சம்பவம் குறித்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண் காவலர், காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது புகார் அளித்தார்.

இந்த புகாரின்பேரில், விசாகா உள்விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், மேல் விசாரணை எதுவும் நடத்தப்படவில்லை. இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண் காவலரின் தாயார், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், பெண் காவலரின் பாலியல் புகாரை விரைந்து விசாரித்து 4 வாரங்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று கடந்த ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டது.

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ஆனால், சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை எதுவும் நடத்தப்படவில்லை. இதையடுத்து, பெண் காவலரின் தாயார், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், சம்பவம் தொடர்பான விசாகா குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், தவறும் பட்சத்தில், புதுச்சேரி தலைமைச் செயலர் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட நேரிடும் என எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்தநிலையில், இந்த வழக்கு மீண்டும் நீதிபதி முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, புதுச்சேரி அரசுத் தரப்பில், இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்திருப்பதாகவும், இதுகுறித்து விளக்கம் கேட்டு அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்ட்டது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், இச்சம்பவம் தொடர்பாக இதுவரை வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை என குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, விசாகா கமிட்டி தனது அறிக்கையில் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தும் ஏன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. நீதிமன்றம்தான் வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டுமா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

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பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில், காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுமா? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, இதுதொடர்பாக புதுச்சேரி காவல்துறை டிஜிபி, காரைக்கால் மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

புதுச்சேரி
பாலியல் தொல்லை
SEXUAL HARASSMENT
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
HC DIRECTS PUDUCHERRY POLICE

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