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அரசியலுக்கு வருகிறாரா எடப்பாடி பழனிசாமி மகன்? அதிமுகவில் புயலை கிளப்பிய சி.வி.சண்முகம்

அதிமுக தொடங்கப்பட்டது முதல் பல வெற்றி - தோல்விகளை அக்கட்சி சந்தித்துள்ளது. ஆனால், இப்போது அரங்கேறுவதை போன்ற 'கட்சி மாறுதல் காட்சி' இதற்கு முன்னர் நடைபெற்றதில்லை.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 5:40 PM IST

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சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் மகனான மிதுன், அரசியலுக்கு வருவதாக சி.வி. சண்முகம் கூறியிருப்பது அக்கட்சியில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பி உள்ளது.

அதிமுக தொடங்கப்பட்டது முதல் பல வெற்றி - தோல்விகளை அக்கட்சி சந்தித்துள்ளது. ஆனால், இப்போது அரங்கேறுவதை போன்ற 'கட்சி மாறுதல் காட்சி' இதற்கு முன்னர் நடைபெற்றதில்லை.

அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்கள் , மாவட்டச் செயலாளர்கள், நிர்வாகிகள் என பலர் அணி அணியாக தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர். இதை பார்க்கும் அதிமுக தொண்டர்கள், என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் குழம்பி போயுள்ளனர்.

அணி மாறும் அதிமுகவினர்

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 169 இடங்களில் போட்டியிட்டு அதிமுக 47 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.

இதனால் அதிமுக வாக்கு வங்கி 20.66 சதவீதமாக குறைந்தது. இதனால் அதிமுக தலைமை மீது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் என பலர் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாக தெரிகிறது.

குறிப்பாக, சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி. விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் 25 எம்எல்ஏக்கள், தனி அணியாக செயல்பட்டு தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

மேலும், கட்சி கொறடா உத்தரவை மீறி 25 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் மீது கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சபாநாயகரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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மேலும், அவர்களின் கட்சி பதவிகளும் பறிக்கப்பட்டன. இது ஒருபுறம் இருக்க, எஸ்.பி. வேலுமணி அணியில் இருந்த ஜெயக்குமார், மரகதம் குமரவேல், இசக்கி சுப்பையா, சத்யபாமா ஆகிய 4 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைந்தனர்.

இதையடுத்து, தங்கள் எம்எல்ஏ பதவி பறிபோகும் என்பதை அறிந்த 21 எம்எல்ஏக்களும் அதிமுக கட்சியின் தலைமைக்கு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து, சபாநாயகரிடம் கொடுத்த கடிதத்தை வாபஸ் வாங்கினர்.

புயலை கிளப்பிய சி.வி. சண்முகம்

எனினும், இதுவரையில் சி.வி. சண்முகம், சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் எடப்பாடியை சந்திக்காமல் புறக்கணித்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில்தான், திண்டிவனத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தொடர் தோல்வியை அதிமுக சந்தித்து வருவதாகவும், ஆனால் இதுகுறித்து யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது என சர்வாதிகாரப் போக்கில் அதிமுக செல்வதாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "அதிமுக இன்று ஒரு குடும்பத்தின் பிடிக்குள் சிக்கி இருக்கிறது. தனது மகனை அரசியலுக்கு கொண்டு வருவதற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி டிராமா செய்து கொண்டு இருக்கிறார்.

அதிமுக தலைமை தவறை திருத்திக் கொள்ள மறுக்கிறது. அதிமுகவில் இருந்து கட்சியினர் வெளியேறுவதை தடுக்க வேண்டும்" என பேசியிருந்தார்.

அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி எச்சரிக்கை

சி.வி. சண்முகத்தின் இந்த பேச்சுக்கு அதிமுக எம்எல்ஏ அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து திருவண்ணாமலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் கூறுகையில், "சி.வி.சண்முகம் கூட்டணி கட்சியினரை மதிக்கவில்லை; அனுசரித்தும் செல்லவில்லை. அதிமுகவையும், கட்சி தொண்டர்களையும் இழிவுப்படுத்தி பேசுவதை அவர் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

தொடர்ந்து இதுபோல நீங்கள் (சி.வி. சண்முகம்) பேசினால், அதற்கான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும்" என எச்சரித்திருந்தார்.

மேலும், அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் துணைத் தலைவர் ராஜ்சத்யன் தனது வலைதளப் பக்கத்தில், "அரசியலில் அல்லாதவர்களை , கழக பொதுசெயலாளரின் குடும்பத்தினரை, தொடர்ந்து கழகத்தின் அரசியல் விவாதத்திற்குள் இழுக்கும் முயற்சி நடக்கிறது.

இதை வைத்து, கழகத்திற்கு எதிரான ஒரு கதை உருவாக்கப்படுகிறது. அது சமூக வலைதளம் தொடங்கி, பத்திரிகை, ஊடக விவாதம் வரை தற்போது வளர்ந்து நிற்பது வேதனைக்குரியது .

தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு, அதன் பின் நடந்த உட்கட்சி நிகழ்வுகளால், கழகத் தொண்டர்களும், அடுத்த தலைமுறையினரும் பல வலிகளை சுமந்து வருகிறோம்.

இந்த நேரத்திலும் கூட, இதுபோன்ற தேவையற்ற விஷயங்கள் எங்கே பேசப்பட்டிருந்தாலும் தவறு தான்!" என பதிவிட்டுள்ளார்.

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இபிஎஸ் மகன்
எடப்பாடி பழனிசாமி மகன்
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